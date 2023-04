Előző írásunk

Alig érünk ki Barcaföldvárról, máris térhetünk le a tíz kilométerre fekvő Krizbára. Én kíváncsian vártam ezt a találkozást, közeli barátaink között akadnak, akik szülőfalujukkal dicsekednek, nem feleslegesen. Közöttük is feltétlenül említenünk kell a néprajzkutató Seres Andrást, aki nem csupán a település és környéke néprajzi érdekességeit leltározta fel, de érdekelte őt a nagyon régmúlt is. Ő barcasági csángónak mondta magát, de mondhatta volna akár székelynek is, mert ott van a Barcaság és a Székelyföld határán, ugyanúgy, mint Apáca, amelyet szintén benevezhetnénk ide is, meg oda is.