A MiKórus Portugáliában

A Dombora Anna zenetanárnő szervezte projekt által megismerhettük Porto jellegzetes épületeit, a falakat borító, kék színnel megfestett csempék elbűvöltek, de egy különleges látogatás erejéig belülről is megcsodálhattuk a világ egyik legszebb könyvesboltját, a Livraria Lellót. Az elénk tárulkozó hatalmas víztömegben néhányan megmártóztunk, bár annak, aki még életében nem látott ekkora tengert, maga az Atlanti-óceán látványa is mámorba ejtő volt. Guimarãesben, amely Portugália egyik legrégebbi települése, meglátogattuk a helyi kastélyt, amely nemzeti emlékműnek minősül és a Paco dos Duques de Bragançát, majd egy nagyon izgalmas portugál zenei workshopot tartottak nekünk, különböző tradicionális és közismert ütőhangszerekkel. A Lousada városában töltött négy nap alatt múzeumokat látogattunk, megkóstoltuk a helyi ínyencségeket, például a Francesinhát, és részt vettünk a helyi középiskolában tartott angolórákon is. A 7. F osztály diákjai a későbbiekben digitális szuvenírt is küldtek nekünk.

Énekeltünk a lousadai zeneiskolában, az iskola legfiatalabb diákjai egy kis tánc-ének előadással készültek számunkra. Seroában kórusműhelymunkán vettünk részt, ahol karvezetőnk magyar népdalt tanított be a zenetanárokból álló kórusnak, az ő karvezetőjük pedig egy portugál kórusmű részletét nekünk. Két jelentős koncertünk volt, az első a középiskola auditóriumában, majd az est folyamán a lousadai önkéntes tűzoltóság aulájában. Mindkettő nagyon sikeres volt, a portugál emberek igen nyitottak és barátságosak, őszinte örömmel fogadták a magyar népdalokból, magyar, román, latin és angol nyelvű kórusművekből álló műsorunkat, melyek a multikulturalitás jegyében projektünk célkitűzéseit tükrözték.

A program során nemcsak jelentős élményekkel gazdagodhattunk, de a kórustagok közt is erős kötelékek, barátságok alakultak ki. Köszönjük Krecht Gyöngyvér Mária, Ferencz Katalin és Kópis Andrea tanárnőnek, hogy elkísértek és velünk voltak ezen a felejthetetlen utazáson! Köszönjük szépen a tartalmas utazást és a rengeteg emléket! Reméljük, hogy még sok hasonlóan csodálatos élményben lehet részünk Dombora Anna zenetanárnő vezetésével.

Török Anna Abigél