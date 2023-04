A bérek befagyasztása ellen tüntettek a tanügyiek

Az érdekképviseletek néhány tucatnyi küldötte egyelőre jelképes „sztrájkőr­ségbe” állt a kormány székháza elé, de május 10-ére nagyszabású felvonulást helyeztek kilátásba, és megkezdték az aláírásgyűjtést a tényleges országos munkabeszüntetés kihirdetése érdekében is, amennyiben a kormány nem tesz le arról, hogy a bérezésükkel amúgy is elégedetlen pedagógusokon takarékoskodjon.

Az érdekképviseletek küldöttei petíciót terjesztettek be a kormányhoz, amelyben egyebek mellett a 2017-es közalkalmazotti bértörvény által előírt, de rendre elnapolt béremelések folyósítását követelik, és arra figyelmeztetik a döntéshozókat, hogy az állami bérek és nyugdíjak halmozásának betiltása, a bérek tavalyi szinten tervezett befagyasztása, illetve a tervezett létszámstop válságos helyzetbe juttatná az oktatási rendszert, amely már most működési zavarokkal küzd a képzett munkaerő hiánya miatt. A szakszervezetek ugyanakkor megerősítették azon elvárásukat, hogy a kidolgozás alatt álló új közalkalmazotti bértörvény a jelenleginél sokkal magasabb, társadalmi fontosságukat tükröző bérezési osztályba sorolja a pedagógusokat. Az oktatási szakszervezetek azt is követelik, hogy törvényi szintű előírás rendelkezzen a közalkalmazotti bérek automatikus inflációkövető emeléséről.