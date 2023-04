Azokra a boltokra, amelyek állami kézben voltak, a korabeli magyar címert festették rá, hogy nyilvánvaló legyen mindenki számára: az adott épületben legálisan árusítják ezeket a termékeket. „Mindannyian tudjuk, a nácizmus hová vezetett. És ennek a logónak a megjelenése elgondolkodtató. Mert világosan mutatja, hogy a Hitler-tisztelet és a vasgárdista ideológia Romániában nem halt meg. Sőt, kezdi megélni második ifjúkorát. Egy neonáci, neolegionista mozgalom kezd megerősödni Romániában. De most már nem a zsidókat veszik célba, hanem a történelmi magyar kisebbséget...” – fogalmazott Cristian Marchiș influenszer Facebook-oldalán. (Maszol)

LÁTOGATHATÓ A KOLOZSVÁRI SZENT MIHÁLY-TEMPLOM TORNYA. Szigorú szabályok mellett látogatható szombattól Erdély legmagasabb templomtornya, az elmúlt években felújított és res­taurált kolozsvári Szent Mihály-templomé. A Kolozsvár jelképének számító főtéri templom tornyát lakossági igényre nyitják meg a nagyközönség előtt, korábban csak a Kolozsvári Magyar Napok alatt volt látogatható, és ez volt az egyik legnépszerűbb programpont. Az elmúlt időszak lopásai és a látogatók nem megfelelő viselkedése miatt a plébánia vezetősége szigorú szabályokat vezetett be: a torony szerdán és szombaton 10 és 17.30 óra, vasárnap 12.10 és 17.30 óra között látogatható felügyelet mellett, legfeljebb húszfős csoportokban, és az előre regisztrálók elsőbbséget élveznek. A templom és a torony felügyeletét is megerősíti a plébánia, önkéntesek bevonásával több őrt állítanak, akik szemmel tartják a látogatókat, mi­után újraszentelése óta több lopás is történt. (MTI)