Amint Vetró B. Sebestyén András elmondta, Lucky már a 80-as évektől kezdődően folyamatosan alkot, publikál, szervez és kiállít, ma már több ezer munkát őriz magángyűjteményében.

Lukács Sándor Csíkszépvizen született, a kolozsvári művészeti főiskola grafika szakán szerzett diplomát, majd újságíróként és illusztrátorként vállalt munkát. 1980-tól él és tevékenykedik Sepsiszentgyörgyön, de rajzai a világ távolabbi részeire is elértek kiállításokra vagy különböző újságokba Németországtól Kanadáig, Törökországtól Svédországig, Bulgáriától Japánig. Bár elsősorban karikatúrái révén vált ismertté, számos akvarellt, festményt, illusztrációt is készített, melyekkel ugyancsak részt vett nemzetközi rendezvényeken. Mint megtudhattuk, 2001-ben könyve jelent meg Németországban, Epigrammák és karikatúrák címmel. Egykor ő indította az Ötödik kerék néven ismert vicc- és karikatúra­lapot is, melyet 1990 áprilisában 46 ezer példányban nyomtattak ki, és hetilapként terjesztettek. Oszlopos tagja és rendszeres kiállítója a 2015-ben létrehozott Humorpince klubnak, melynek tagjai szerint a humornak rendkívül fontos szerepe van a mindennapi gondok által okozott lelki zavarok feloldásában.

Vetró B. Sebestyén András szerint Lucky karikatúráinak stílusa, képvilága rendkívül gazdag, és távol áll minden gyűlölködéstől, rossz­indulatú ábrázolástól, inkább a vicc, tréfa, kedélyes humor jellemzi ezeket. Kompozícióira azonban az egészséges székely életszemlélet mellett az irónia is jellemző, mely elgondolkodtatja a nézőt, ahogy a jó karikatúrák teszik általában. Legismertebb alkotásai közé tartozik az áruház előtt látható Szent György szoborról készült Nünüke sorozat, az ötvenéves Omega együttesről készült karikatúra, valamint közismert háromszéki színészek, művészek és közéleti személyiségek portrésorozatai. Vetró szerint a Bisztróban látható kiállításhoz válogatott képek öt csoportra oszthatóak. Az elsőben a négy alkattípus humoros megjelenítéseit láthatjuk, a második a most először bemutatott Covid-ihlette humoros karikatúrák sorozata, a harmadik a természettel kapcsolatos képekből áll, mely kifigurázza egyre szomorúbb ökológiai helyzetünket, a negyedik az állatok vicces helyzetekben való ábrázolásait tartalmazza, az ötödik pedig a politikai töltetű képek csoportja.