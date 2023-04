Két vendégelőadást és a Cimborák Bábszínház két saját produkcióját láthatták (láthatják) a bábszínház iránt érdeklődők az idei Szent György Napok kulturális hetén. Mivel a sepsiszentgyörgyi városünnep ezúttal nem esett egybe a tavaszi vakációval, a bábszínház óvodai és iskolai csoportokat is beszervezett ezekre az előadásokra, de az érdeklődők számára is voltak fenntartott helyek valamennyi produkcióra. A városnapok gyermekszínházi kínálatáról Péter Orsolyát, a bábszínház vezetőjét kérdeztük.

Hétfőn délután kezdődött a bábszínházi program a Brighella Bábszínház előadásával, a szatmári társulat az Egy kupac kufli című, Rumi László által rendezett produkciót mutatta be a bábstúdióban. Az előadás Dániel András igen népszerű meseregényei alapján készült a három év fölötti korosztály számára. Eredetileg G. Szász Ilona Tótágas, avagy bolond mesék című bábdarabja szerepelt a programban, Bartal Kiss Rita rendezése, azonban ezt az előadást betegség miatt nem tudták most elhozni Sepsiszentgyörgyre. A Brighella Bábszínház előadását szervezett csoportoknak is játszották kedd délelőtt.

Nagyobbaknak, öt éven felülieknek szól a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Gabi és a repülő nagypapa című előadása Vidovszky György rendezésében. Gabinak nincs nagyapja, de úgy dönt, szerez magának egyet. Házról házra jár, míg végül a falu legutolsó házában ráakad egy egyedül élő, házsártos bácsira... „Nagytermi előadásról van szó, mely rendkívül izgalmasnak ígérkezik a sepsiszentgyörgyi gyermekközönség számára, hisz ők stúdiókörülmények között játszott előadásokhoz szoktak, ami sokkal visszafogottabb játékmódot igényel. Ezenkívül azért is öröm számunkra a marosvásárhelyi bábszínház jelenléte, mert ők már nagyon rég nem vendégszerepeltek nálunk” – mondta Péter Orsolya. Az előadás ma délben és kora délután látható.

Saját előadásai közül a Csillagpalota (ma reggel) és a Feketeország (csütörtök délelőtt és délután) című produkciókat tűzte műsorára a városnapok alkalmával a Cimborák Bábszínház. A Benkő Éva és Péter Orsolya által rendezett Csillagpalota a legkisebbeknek, egy éven felülieknek szól. A Feketeország Benedek Elek meséje nyomán készült a Platner Géza-díjas Vajda Zsuzsanna rendezésében. Az öt éven felülieknek ajánlott előadás Gyurka történetét meséli el, akinek azért, hogy szabadon és boldogan élhessen kedvesével, el kell jutnia Feketeországba és szembe kell szállnia a sárkánnyal. „A sárkány legyőzése rettentő fontos ebben az időszakban, hisz valójában a városnapokon is azt ünnepeljük, hogy Szent Györgynek sikerült legyőzni a sárkányt, ezért újjáéled a természet” – mondta a bábszínház vezetője. Hozzátette, a sepsiszentgyörgyi közönség megszokta már, hogy határon túli előadásokat is láthat a Szent György Napokon, idén azonban ezt nem lehet megvalósítani, mert Magyarországon éppen zajlik a Színházi Olimpia, és valamennyi rendszeres vendégük ahhoz a rendezvénysorozathoz csatlakozott.