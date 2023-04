Tizenegy csapat, húsz forduló, nyolcvanegy versenyző, kétszázhúsz mérkőzés, összesen 2970 szerzett pont és 336 452 ütött fa – ez számokban a teke Régió Kupa 2022–2023-as idénye. A tavaly ősszel rajtolt és nemrégiben véget ért pontvadászat legjobb csapatának az Amatőrök alakulata bizonyult, miután tizennyolc győzelemmel és két vereséggel fejezte be a küzdelemsorozatot. A képzeletbeli dobogó második fokára a Bad Boys gárdája állhatott fel, míg a bronzérmet a KSE Ifik csapata harcolta ki. A legjobb egyéni teljesítményt a KicsiGóbé együttesét erősítő Kiss György érte el, aki mérkőzésenként 345-ös átlagot jegyzett, összesítésben pedig 6908 fát döntött.

„Kiváló eredmények születtek ebben a szezonban, és fejlődés is észlelhető volt. Ha két évvel ezelőtt csak néhány játékos érte el átlagban a 300 ütött fát, most negyvennyolcan is efölött teljesítettek, ami örvendetes dolog. Emellett meg vagyok elégedve a csapatok hozzáállásával is, a győzni akarásukkal és teherbírásukkal, mindez igazi közösséggé kovácsolt minket. Már nagyon kellene egy négy- vagy hatsávos pálya nekünk, hogy még többen tudják űzni ezt a csodálatos sportot, illetve, hogy jobban és könnyebben tudjunk készülni a országos versenyekre” – nyilatkozta érdeklődésünkre Várdó Olivér, a háromszéki tekebajnokság szervezője.

A végső sorrend: 1. Amatőrök (32 856 fa) 369 pont, 2. Bad Boys (32 787 fa) 359,5 pont, 3. KSE Ifik (32 327 fa) 343 pont, 4. Papi&Joe (32 115 fa) 329 pont, 5. KicsiGóbé (31 725 fa) 313 pont, 6. Haverok (30 564 fa) 253,5 pont, 7. Trotuș Onești (30 313 fa) 245,5 pont, 8. Nexxon (29 485 fa) 238,5 pont, 9. Gazel (30 182 fa) 222 pont, 10. Young Boys (27 567 fa) 159 pont, 11. Tűzoltók (26 531 fa) 138 pont.

A legjobb egyéni eredmények: 1. Kiss György (KicsiGóbé) 6908 fa – 345-ös átlag, 2. Bardócz Róbert (Gazel) 6795 fa – 340-es átlag, 3. Kádár Béla (Bad Boys) 6790 fa – 340-es átlag, 4. Tamás András (Papi&Joe) 6457 fa – 340-es átlag, 5. Kiss Flórián (KSE Ifik) 6782 fa – 339-es átlag, 6. Borcsa Géza (Gazel) 6770 fa – 339-es átlag, 7. Nagy Sándor (KicsiGóbé) 5746 fa – 338-as átlag, 8. Várdó Olivér (Nexxon) 6073 fa – 337-es átlag, 9. Dávid Attila (KicsiGóbé) 6680 fa – 334-es átlag, 10. Ovidiu Zlotu (Trotuș Onești) 6648 fa – 332-es átlag.

Kiss Flóriánt behívták a válogatottba

Az egész szezonbeli jó teljesítményének köszönhetően a Kézdivásárhelyi SE ifjúsági tekézőjét, Kiss Flóriánt behívták a romániai tekeválogatottba, amely május 5–7. között Szerbiával találkozik egy erőfelmérő mérkőzésen. A párharc egyben válogató is, hiszen a szakszövetségnél most döntenek arról, hogy ki lesz az az öt sportoló, aki képviselni fogja Romániát a jövő hónap második felében a horvátországi Varasdon sorra kerülő világbajnokságon. (tibodi)