Mától vasárnapig a prázsmári 163 Plopi Lovasközpont ad otthont a díjugrató Elite Tour nevet viselő viadalnak, amelynek mezőnyében ott lesz a Benedek-mezői Vadon SK három sportolója is. Versenyzőink elsősorban tapasztaltszerzés céljából állnak rajthoz az országos megmérettetésen, de emellett a dobogós helyezésért is harcolnak.

A 2021 őszén életre hívott Vadon SK három sportolóját – Szabó Anna Rebeka, Bicsok Anett és Albu Petra – nevezte a díjugrató Elite Tour nevet viselő versenyre, amelynek mától vasárnapig a prázsmári 163 Plopi Lovasközpont ad otthont. A háromszéki sportolók két kategóriában – kezdő (85–95 cm magas akadály) és E-szint (95–105 cm) – teszik próbára magukat a Román Lovas Szövetség égisze alatt szervezett rangos vetélkedőn. „Erős mezőnyre számítunk, hiszen az ország minden sarkából érkeznek versenyzők. Számunkra a fejlődés, a tapasztaltszerzés a legfontosabb, de azért harcba szállunk a dobogós helyezésekért. Jó eredményre számítok a tanítványaim részéről, akik az idei versenyeken már több pódiumot is elcsíptek” – nyilatkozta megkeresésünkre Nagy Eszter, a Vadon SK edzője, aki azt is elmondta, hogy jelenleg hét leigazolt sportolója van a klubnak.

Lovasaink április elején is megméretkeztek Prázsmáron, amikor is a Tavasz Kupán három első és egy harmadik helyezést gyűjtöttek be, a folytatásban pedig az országos versenyek mellett a hagyományos Székelyföldi Regionális Díjugrató Bajnokságon is részt vesznek. Utóbbi küzdelemsorozat idén hat versenyből áll, második fordulóját a Benedek-mezőn tartják július 1-jén. (tif)