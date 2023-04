AUTÓBUSZOK ÚTVONALA. A Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy a Szent György Napok rendezvényei alatt érvénybe lépő forgalomkorlátozások miatt az autóbuszok útvonalai hétfő reggel 10 óráig a következőképpen módosulnak: A vasútállomás irányában a Lábas Ház melletti és a református templom előtti megállóhelyek nem üzemelnek, az összes járat a Kriza János utcán keresztül közlekedik, egy ideiglenes megállóhellyel a Törvényszék előtt. • A Szemerja negyed irányában az Erzsébet park és református templom (BRD) megállóhelyek nem fognak üzemelni, az összes járat a Kriza János utcán keresztül közlekedik. Fel- és leszálláshoz a központhoz közel a törvényszék előtti megállóhelyet lehet majd használni. • A 2-es számú járat útvonala: Szemerja – Kriza János utca – 1918. december 1. út (jelzőlámpa) – Grigore Bălan út – Templom utca – Grigore Bălan út – vasútállomás. Visszafelé: vasútállomás – Grigore Bălan út – Templom utca – Grigore Bălan út – 1918. december 1. út (jelzőlámpa) – Kriza János utca – Szemerja. • A 2-es számú járat útvonalán az alábbi megállóhelyek nem üzemelnek: Lábas Ház, Plugor Sándor Művészeti Líceum, Kálvin tér, Csíki negyed, Csíki utca, Gámán János Szakközépiskola, Kós Károly Szakképző Líceum. • Május 1-jén a közszállítás autóbuszai vasárnapi program szerint közlekednek.

Színház

VENDÉGELŐADÁS KOVÁSZNÁN. Április 29-én, szombaton 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban a debreceni Ady Endre Gimnázium drámaosztályának diákjai bemutatják Arthur Miller: A salemi boszorkányok című drámáját. A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad testvércsoportjának bemutatkozása a Kőrösi Csoma Sándor Napok előrendezvényeként kerül megszervezésre. Az előadás második részében egy zenés-táncos műsorra kerül sor a gyermekek előadásában Erre rice, arra rice címmel.

Zene

ORGONAKONCERT. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban ma 19 órától orgonakoncertre kerül sor, amelyen fellépnek Cosmina Barna és Sógor Sámuel, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia végzős orgonaszakos növendékei. A belépés ingyenes, adományokat azonban szívesen fogadnak.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól A kis hableány (románul beszélő), 16.45-től Super Mario Bros.: A film (magyarul beszélő), 18.15-től Hat hét (román felirattal), 18.30-tól Szent Seiya: a zodiákus lovagjai (román felirattal), 20.15-től A fekete démon, 20.45-től Gyönyörű sorscsapás (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától A dzsungel könyve (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.30-tól A kis hableány (magyarul beszélő), 17 órától 10 nap Mama nélkül (román felirattal), 18 órától Renfield (román feliratos), 18.45-től Hadik (román felirattal), 19.45-től John Wick: 4. felvonás – Hagakure (magyarul beszélő), 20.45-től Boss (románul beszélő); vasárnap: 11 órától Super Mario Bros.: A film (magyarul beszélő) és 16 órától románul beszélő, 11.15-től A kis hableány (románul beszélő), 15.30-tól Avatar: a víz útja (magyarul beszélő), 17.45-től Egy szép reggelen (román felirattal), 19 órától Gyönyörű sorscsapás (magyarul beszélő), 20.45-től Az ártatlan (román felirattal), 21 órától A pápa ördögűzője (magyarul beszélő).

VIGADÓ MOZI. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében a magyar film napja alkalmából ma 19 órától a Hadik című, Szikora János rendezte magyar történelmi romantikus kalandfilmet tekinthetik meg az érdeklődők. Jegyár: 10 lej.

Hitvilág

PROGRAM HÁZASOKNAK. Ma 19 órától házasoknak szóló program lesz a belvárosi Szent József-plébánia hittantermében. Várnak mindenkit, akit a házasság téma érdekel, lehet menni egyedül is, párban is.

Tortoma Önképzőkör

Május 2-án, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Gróf Tisza István miniszterelnök meggyilkolása és annak országvesztő következményei címmel Csere Péter jogász, író (Herend, Magyarország) tart előadást. Házigazda: Demeter László történész-muzeológus.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bibarcfalván és Bodoson, május 2-án, kedden Vargyason. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Grigore Bălan úti 9-es tömbház A, B, C lépcsőházában, a 10-es tömbház C, D, E/A, E/B, E/C lépcsőházá­ban, a Nicolae Iorga utcai 10-es tömbház F lépcsőházában, illetve a 34-es tömbház A/A, A/B, B/B, C/B, C/C, D és C/A lépcsőházában, valamint az ide tartozó kereskedelmi egységeknél. Amennyiben a szolgáltatás újraindításakor a vízellátásban hiányosságokat észlelnek, kérik, jelezzék panaszaikat a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonon.

PROGRAMVÁLTOZÁS. A városnapokra való tekintettel az Alzheimer kávézó mai programja május 5-én kerül megszervezésre.

TEGA. Május 1-én, hétfőn a Tega Rt. ügyfélszolgálata szünetel Sepsiszentgyörgyön. A hulladékszállítást a szokott napirend szerint végzi a cég.

PONTOSÍTÁS. Szerdai lapszámunk második oldalán írtunk Dávid Botond székely­udvarhelyi fotográfus kiállításáról, mely a városnapok alatt a Székely Mikó Kollégium udvarán látható. A cikkben szereplő adat helyesen: a tárlat hatvan ország kétszázötven nemzetének, nemzetiségének összesen kétezer népviseletét mutatja be.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár teljesít éjsza­kai szolgálatot (telefon: 0267 351 057). Szombaton és vasárnap napközben a bevásárlóközpontokban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Hétfőn 8–12 óráig és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Farmaline

III. (Penny) gyógyszertár tart

nyitva (0367 402 209). Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton, vasárnap és hétfőn 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).