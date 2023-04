A 30. Szent György Napok programja

11.15-től a közösségi színpadon a Hófehérke Óvoda Vackor csoportjának drámajátékos feldolgozása: Szent György, a hős lovag

11.40-től a közösségi színpadon a Hófehérke Óvoda Csibészkék nagycsoportjának előadása: népi gyermekjátékok

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban tiroli pálya a Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezésében 18 óráig a Gomba körül

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban interaktív zeneóra Szőcs Zsuzsával a Művészeti és Népiskola szervezésében 15 óráig az Alkotásjurtában

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Cinci Gyereksarka: interaktív mese és bábkészítő műhely

12.10-től a közösségi színpadon a Pinocchio Óvoda Iepurașii csoportjának néptáncelőadása

13.15-től a közösségi színpadon a Mihai Viteazul Kollégium előkészítő A osztályos tanulóinak előadása

13.34-től a közösségi színpadon a Hófehérke óvoda gyermekeinek előadása: Tavaszi népi körjátékok

14.10 -től Lucia Jipa-koncert

15 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban bútorfestés Nagy Adél és Haszmann Gabriella vezetésével a Művészeti Népiskola tanárainak szervezésében 18 óráig az Alkotásjurtában

15 órától a közösségi színpadon fellép a Csicsergők énekegyüttes

15.20-tól a közösségi színpadon a 4cord quartet koncertje

16 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Vedd ölbe, ringasd, énekelj! – Danhauser Rebeka vezetésével 17 óráig a Mesejurtában

16 órától a közösségi színpadon a Plugor Sándor Művészeti Líceum magánének szakos diákjainak előadása

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán a Color Party megnyitója

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Fújd fel! Stencilezés a MAGMA Kortárs Közeg Egyesület jóvoltából

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Irodalmi sarok a Bod Péter Megyei Könyvtár válogatásával

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: makramé karkötő készítése Mircea Ottiliával 17 óráig (helyszín: Craft Zone)

17 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban a Szent György-napi vásárban – mondókázás Dombay Imolával 18 óráig a Mesejurtában

17 órától a közösségi színpadon a Kincskeresők Néptáncegyüttes előadása

17 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight zenekar: PKW-koncert (helyszín: Stage)

17 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: dekorációs elemek készítése puffy art technikával

17.30-tól a főtéren Sing Floyd-koncert

17.30-tól a THE BASE-en, az ifjúság bázisán KESE-koncert

18 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán House of Pioneers-koncert (helyszín: Stage)

19 órától a főtéren ZanZa-koncert

19 órától a közösségi színpadon Mohamed Zatari Trio-koncert

19 órától az Árkosi Művelődési Központban Armonii de Emoție, Walter Ghicolescu és Dinu Olărașu közreműködésével

19 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Teddy Queen-koncert

20 órától a Tamási Áron Színházban táncház: zenél a Heveder zenekar

20 órától a főtéren Ossian-koncert

20.30-tól a THE BASE-en az ifjúság bázisán Andrei Chelbezan-koncert (helyszín: Stage)

21 órától a közösségi színpadon Cimbaliband- (HU) koncert

22 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight: TorMakó-koncert (helyszín: Sport Zone)

22 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán buli: DJ Pici

22.30-tól a főtéren Waldeck koncert

23 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán buli: Spotlight: aelek



SZOMBATON

9.30-tól a közösségi színpadon Bajcsi Tibor és az Élet a Lélekben imacsoport tagjainak áldáskérése a városra

10 órától a Református vártemplom udvarán Csodabogár – a Református Kollégium gyermekkórusának koncertje

10 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban tiroli pálya a Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezésében 18 óráig a Gomba körül

10 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban érzékenyítő játékok a Gyulafehérvári Caritas szervezésében 18 óráig a központi játszótér mellett

10 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Sárkánykutató Intézet a Gyermekek Palotája, Tekergő Meseösvény Egyesület és Szóperencia szervezésében 18 óráig a Sárkányjurtában

10.30-tól a közösségi színpadon Zumba: Move with Tünde (oktató: Tittesz Tünde)

10.50-től a református vártemplom udvarán Református gyermekVár – foglalkozások gyerekeknek

11 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Agyagozás a Guzsalyas Alapítvány szervezésében 15 óráig az Alkotásjurtában. 18 óráig várják nemezelésre és similabda-készítésre a kicsiket és a nagyokat

11 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Családos retró piknik: közös beöltözős kosaras piknik 13 óráig a tó környékén

11 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Mesék, játékok és sárkányok, színekkel és kincsekkel Alexandrina Costea vezetésével 12 óráig a Mesejurtában

11 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán irodalmi sarok a Bod Péter Megyei Könyvtár válogatásával 18 óráig (helyszín: Poetry Corner)

11 órától a BRD előtti parkolóban streetballverseny (iratkozás a helyszínen 10.30-ig)

11 órától a Bene-házban virtuális vadászverseny 16 óráig

11.30-tól a közösségi színpadon a Hófehérke Óvoda Fluturașii csoportjának előadása: Cântec, joc și voie bună!

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Benkő Éva mesél a Guzsalyas Alapítvány szervezésé­ben 13 óráig a Mesejurtában

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Kincskeresés a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében 15 óráig a tó környékén

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Hordozós klub Dávid-Gulácsi Zsuzsanna és Kolcsár Linda hordozás-szakértők vezetésével 13 óráig a tó környékén

12 órától a közösségi színpadon a Tanulók Háza és a Love to Dance Egyesület tánccsoportjainak előadása (oktató: Nagy-Molnár Enikő)

12 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Péter Adrienn (HU) előadása és műhelyfoglalkozás: Hogyan étkezzünk egészségesen? Tippek és jótanácsok a kiegyensúlyozott élethez! (helyszín: MINDCourt)

12 órától a Park Hotelnél ökörsütés

13 órától a református vártemplom udvarán Rajzfilmslágerek: Mesél az erdő – a Tekergők kisegyüttes koncertje

13 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban EMŰK varázsműhely: agyagozás az Erdélyi Művészeti Központ szervezésében 14.30-ig a Mesejurtában

13 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán kerekasztal-beszélgetés (HU): Cyberbullying – Hogyan védekezzünk?

13.15-től a közösségi színpadon a Kék Szivárvány Néptánccsoport előadása

14 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban kutyasimogató a Tega Rt. szervezésében 18 óráig a Tega sétányon

14 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Rápolti Csilla, Papp Adolf (Romániai Kalot Egyesület) műhelyfoglalkozása: Cyberbullying – Hogyan védekezzünk? (helyszín: MINDCourt)

14 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: szövés-fonás, avagy készíts karkötőt, derékövet az Etti Szövőműhellyel

14 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Fújd fel! – Stencilezés a MAGMA Kortárs Közeg Egyesület jóvoltából 17 óráig

14 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán zene és műhelyfoglalkozás: Rituális ChillJam – jammelés, hangszersimogatás, henna- és mandalafestés 18 óráig (helyszín: Chill Zone)

14 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Élő szoborpark 18 óráig

14.15-től a közösségi színpadon a kézdiszárazpataki V–VIII. osztályos tanulók előadása (rendező: Máthé Kriszta)

14.30-tól az Erzsébet parki Gyermekvárosban EMŰK varázsműhely: Az én sárkányom az Erdélyi Művészeti Központ szervezésében 16 óráig a Mesejurtában

14.45-től a közösségi színpadon néptáncelőadás

15 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban nemezelés a Guzsalyas Alapítvány szervezésében 18 óráig az Alkotásjurtában

15 órától a főtéri kőszínpadnál Háromszék körzet cserkészeinek fogadalomújítása

15 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Antalka Ágota (HU) műhelyfoglalkozása: Párkapcsolati buktatók és konfliktuskezelési támpontok (helyszín: MINDCourt)

15 órától az Észműves sátorban (az Isabella Boutique Hotel udvara – Olt utca 5. szám) beszélgetés: Régi anyag, új trend: zöldülő épületek itthon és Európában

15 órától a Park Hotelben könyvbemutató: Balázs Melinda, Berkecziné Farkas Anna, Demeter Katalin: 100 sepsiszentgyörgyi recept, több mint 100 sepsiszentgyörgyi háziasszony – meghívott vendég: Jánossy Alíz

15.20-tól a közösségi színpadon a Mo-move tánc és mozgásműhely táncbemutatója (oktató: Ardelean Mónika)

15.40-től az Észműves sátorban (Isabella Boutique Hotel udvara – Olt utca 5. szám) beszélgetés: Amerikából jöttem, híres mesterségem… GTK sikersztori(k)

16 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Kincskeresés

16 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban bábjáték: A kék kis dundi hernyócska Kolcsár Linda vezetésével 17 óráig a Mesejurtában.

16 órától a közösségi színpadon Rapsodia Someșană

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight: Szávuly Balázs Szilveszter-koncert (helyszín: Stage)

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán kerekasztal-beszélgetés (HU): Párkapcsolati pszichológia – Ront vagy segít a világháló? – résztvevők: Kelemen Ágnes, Balázs Réka, Kátai Jocó, Ana Maria Popa, Orbán Renáta, Dr. Antalka Ágota (helyszín: MINDCourt)

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: Természetes kozmetikumok készítése Kati Naturalsszal (helyszín: Craft Zone)

16 órától az Észműves sátorban beszélgetés: Helyet, helyet nekünk is! Utánpótlás-nevelés és szakmai programok

17 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Kőleves zenés játék a Kőszínház független társulás szervezésében 18 óráig a Mesejurtában

17 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight: Taking Back July-koncert (helyszín: Stage)

17 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Lánger Rozi és Faragó Pálma előadása: Filter mögött – az önelfogadás útja a szépségtudatosságon keresztül (helyszín: MINDCourt)

17 órától az Észműves sátorban beszélgetés: IThon seregszemle

17.40-től az Észműves sátorban beszélgetés: a ChatGPT kinyírja a marketinget? Fogd meg a söröm!

17.45-től a közösségi színpadon Süle Zsolt dalszerző előadása

18 órától a főtéren Szintaxis-koncert

18 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán DreamFlow-koncert (helyszín: Stage)

18 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Slam Poetry Open Mic: Sepsi Spoken Word 20 óráig (helyszín: MINDCourt)

18 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán harcművészeti bemutató az Art of the Samurai Sportklub előadásában

19 órától a közösségi színpadon Borbély Műhely Jazz Zenekar

19 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Álljunk Meg!-koncert (helyszín: Stage)

19 órától az Észműves sátorban A bolondnak van története – Süle Zsolt dalszerző előadása

20 órától a főtéren Radics Gigi-koncert

20 órától a Tamási Áron Színházban táncház: Zenél a Heveder zenekar

20 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight: Prizma-koncert (helyszín: Stage)

21 órától a közösségi színpadon Marcian Petrescu și Trenul de Noapte-koncert

21 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán buli: Spotlight: DJ Kraine (helyszín: Sport Zone)

22 órától a főtéren The Motans-koncert

22 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight: Saky-koncert (helyszín: Sport Zone)

22 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán buli: Bonzon&Boost-koncert (helyszín: Stage)

22 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Tűzzsonglőr Show – Lobbanáspont Tűzzsonglőr Egyesület

23 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán buli: Spotlight: Áqos-koncert (helyszín: Sport Zone)



VASÁRNAP

10 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban kézműves-foglalko­zás a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében 18 óráig az Alkotásjurtában.

10 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Sárkánykutató Intézet a Gyermekek Palotája, Tekergő Meseösvény Egyesület és Szóperencia szervezésében 18 óráig a Sárkányjurtában

10.15-től a közösségi színpadon az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület előadása

11 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban retrótorna Tompa Szendével 12 óráig a tó környékén

11 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban a Szent György-napi vásárban – mondókázás Dombay Imolával 12 óráig a Mesejurtában

11 órától a közösségi színpadon a Búzavirág Dalkör előadása

11 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán irodalmi sarok a Bod Péter Megyei Könyvtár válogatásával 18 óráig (helyszín: Poetry Corner)

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Én mint Szent György lovag! rajzpályázat díjátadója 13 óráig a tó környékén

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Kőleves – zenés játék a Kőszínház független társulás szervezésében 13 óráig a Mesejurtában

12 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Kincskeresés a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében 15 óráig a tó környékén

12 órától a közösségi színpadon a rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvószenekar koncertje

12 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán előadás: Szibéria és a Csontok Útja – Solymosi Zsolt (HU) terepjárós expedíció úti beszámolója (helyszín: MINDCourt)

12 órától a BRD előtti parkolóban Tavaszi retroparádé 2023 – korabeli autók kiállítása 17 óráig

13 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban festő és zenei műhely: közös festés nagy vászonra, alapritmusok tanítása, hangszerek ismertetése (tikfa, kahon, djembe) a Föld Szint nyitott műhely és Pont.ma Egyesület szervezésében 16 óráig a Mesejurtában.

13 órától a közösségi színpadon a Csíkmadarasi Népi Zenekar előadása

13 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében a Pro Urbe díjak átadása

13 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Mirela Rotundu és Szőcs Levente előadás és műhelyfoglalkozás (RO): Cyberbullying – Cum să te protejezi? (helyszín: MINDCourt)

14 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban kutyasimogató a Tega Rt. szervezésében 18 óráig a Tega sétányon

14 órától a közösségi színpadon A Z DANCE BY SPORT-ALL Sport Klub táncbemutatója

14 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: Csillingek – Készíts süthető gyurmából ékszereket, kiegészítőket 16 óráig (helyszín: Craft Zone)

15 órától a közösségi színpadon a Zöld Fenyő néptáncegyüttes, a szentivánlaborfalvi tánccsoport és a bölöni Kék Virág néptánccsoport előadásai

15 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Vicsai Norbert előadása és műhelyfoglalkozás (RO): Mediu online vs mediu offline – Care ajută în dezvoltarea relațiilor? (helyszín: MINDCourt)

15 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Jammelés / Chill Zone

16 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Kincskeresés a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében 18 óráig a tó környékén

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Kassay Anna és Bódi Magor Örs előadása: Határokon túl – low budget utazások (helyszín: MINDCourt)

16 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán műhelyfoglalkozás: Divat–Környezetvédelem–Fenntarthatóság – előadás és Személyre szabott kulcstartó készítése Antal Hajnallal, a Selected Bags megálmodójával 18 óráig (helyszín: Craft Zone)

16 órától a közösségi színpadon néptáncelőadás – oktatók: Virág Endre és Virág Imola

17 órától a főtéren Mano & Gregor-koncert

17 órától az Erzsébet parki Gyermekvárosban Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Danhauser Rebeka vezetésével 18 óráig a Mesejurtában

17 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán angol nyelvű előadás: The Challenge of Social Media: the role of education in preserving 21st Century Democracy powered by MCC – Dr. Calum T.M. Nicholson (helyszín: MINDCourt)

18 órától a közösségi színpadon Lui­za Zan & Jazzpar Trio-koncert

18 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight Zenekar: Silent Stories-koncert (helyszín: Stage)

18.30-tól a főtéren Made in Sepsi Retro: Free Connection-koncert

19 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Jenifer Mohebbi-koncert (helyszín: Stage)

19.15-től a főtéren Made in Sepsi Retro: PressTones-koncert

2o órától a főtéren Made in Sepsi Retro: Semaphore-koncert

20 órától a közösségi színpadon Ana Maria Gâlea Quartet-koncert

20 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Zimbru-koncert (helyszín: Stage)

20.30-tól a főtéren Szent György-napi tombolasorsolás

21 órától a főtéren Hobo- (HU) koncert

21 órától a THE BASE-en, az ifjúság bázisán Spotlight: DJ Kraine-koncert

22.50-től a főtéren tűzijáték.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Május 5-ig: naponta 9–18 óráig a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör kiállítása a belvárosi római katolikus plébánia hittantermében.

Május 18-ig: naponta 11–19 óráig a Working Title 3 – kiállítás a MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótéren.

Április 28–30. között: 10–20 óráig kézműves- és termelői vásár (Gróf Mikó Imre utca, Szent György tér, 1918. december 1. út); 10–21 óráig kiállítás: A világ népeinek viseletei. Geofolk szabadtéri kiállítás; 11–17 óráig Gyermekváros – Családi és gyermekprogramok az Erzsébet parkban; 11–23 óráig The Base – Az ifjúság bázisa: előadások, koncertek, sport- és szabadidős tevékenységek az egykori Dohánygyár udvarán; 11–23 óráig Street Food corner a Szent György téren és a Főtéren; 12–22 óráig Borudvar az ’56-os emlékparkban; 12–21 óráig Street food – Szikra edition. – vasárnap a program 19 óráig tart a Szikra étteremben (Olt u. 5. sz.); 12–17 óráig utcazene a kézműves- és termelői vásárban; a Mese és valóság Babaház az Olt utca 8. szám alatt (nyitvatartás: péntektől vasárnapig 10–18 óráig).

A THE BASE-en az ifjúság bázisán 10–23.59 óráig állandó zene: Mikes Rádi-yó & Mikó Rádió & Refi Rádió & Berde Rádió / Radio Zone; 10–23.59-ig csocsó, teqball, asztalitenisz, slack-line, streetball, tollaslabda / Sport Zone; 10–23.59-ig a Művészeti és Népiskola képzőművészetis diákjainak kiállítása / Poetry Corner; 10–23.59-ig kiállítás: your emotions – your poetry; 10–23.59-ig interaktív kiállítás: Write it out, feel the wall – Akaszd a falra gondolataid! / Poetry Corner

Az Erzsébet parki Gyermekvárosban április 28-án 12–18 óráig; április 29–30-án 10–18 óráig: retró játékok a tó környékén a Máltai Szeretetszolgálat és a cserkészek vezetésével; arcfestés a Máltai Szeretetszolgálat sátrában -– téma: népmesék hősei; Bugri népi fajátékok – jurták körüli zöldövezet; óriás kifestő – a játszótér és közmosdó közötti fal mentén; interaktív fotófal; rajzpályázat: Én, mint Szent György lovag!; Mit? Hova? Hogyan? – hulladékgyűjtés ismertetése a Tega sétányon; érzékenyítő akadálypálya – Máltai Szeretetszolgálat; szoborpark – drámatagozatos diákok korhű jelmezben.