Sokszínű programkínálat a dohánygyári ifjúsági bázison

Péntek délutántól a dohánygyári udvar több programszigetén és színpadán kezdődnek meg a foglalkozások, szakmai előadások és koncertek az idén ifjúsági bázisnak (The Base) nevezett városnapi helyszínen, a szervezők tartalmas időtöltésre és szórakozásra várják a fiatalokat és nem csak.

Hogyan védekezzünk az internetes támadások ellen, miként kezeljük általában a világhálót, hogyan étkezzünk egészségesen, oldjunk meg párkapcsolati konfliktusokat, utazzunk olcsón – ezek a kérdések merülnek fel az előadások és kerekasztal-beszélgetések alkalmával, de szó lesz a külső és belső szépségről, divatról, környezetvédelemről és egy terepjárós expedícióról is hallhatnak az érdeklődők. A többségében magyar nyelvű előadások mellett román nyelven is megismételnek néhány témát és elhangzik egy angol nyelvű értekezés is.

A Bod Péter Megyei Könyvtár olvasásnépszerűsítő irodalmi sarkot rendez be, ahová a 10–18 éves korosztályt várják beszélgetésre a könyvtárban folyó munkáról és arról, ki mit és miért szeret olvasni. Ez alapján ajánlanak könyvet, amelyet a helyszínen ki is lehet kölcsönözni, de beiratkozásra is lesz lehetőség. Aki otthonról hozott leírt idézettel érkezik, a helyszínen kifestheti és felragaszthatja a közös idézetfalra, amelyet a könyvtár indít egy Petőfi-idézettel: „Szárnyat ád ő, és nem rabbilincset!”

A Magma Kortárs Közeg Egyesület stencilezésre várja a jelentkezőket, a Művészeti és Népiskola, valamint a Plugor Sándor Művészeti Líceum kiállításra hívogat, a műhelyzónában különböző kézműves-foglalkozásokat tartanak, a zenesarokban hangszerekkel lehet ismerkedni és jammelni, itt lesz henna- és mandalafestés is.

A meghívott zenekarok mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy lehetőséget nyújtsanak a helyi együttesek bemutatkozására, de a helyi diákrádiók – Mikó, Mikes, Refi és Berde – is helyet kapnak, ők szolgáltatják az állandó zenei hangzást az udvarban. A sportzónában vasárnap estig folyamatosan üzemel a csocsó, teqball, asztalitenisz, slack-line, streetball, tollas­labdajáték.

A Szent György Napok szervezői idén városszintű felhívást tettek közzé, azok is jelentkezhettek ötletekkel és a programok lebonyolítására, akik nem tagjai semmilyen egyesületnek vagy diáktanácsnak, így a sepsiszentgyörgyi önkormányzat ifjúsági irodája, a Kónya Ádám Művelődési Ház, a Komitátusz Egyesület és a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum mellett külső szervezők és önkéntesek is szép számban hozzájárulnak ahhoz, hogy az ifjúsági bázison mindvégig jó legyen a hangulat és minden betérő találjon érdeklődésének megfelelő programot.