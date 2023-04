A Fehér Ház tisztségviselője irányítja Biden újraválasztási kampányát

Joe Biden fehér házi főtanácsadója vezeti az elnök 2024-es újraválasztási kampányát, amelyet a Delaware állambeli Wilmingtonból irányítanak majd – közölték Washingtonban egy időben azzal, hogy Joe Biden egy videóban hivatalosan is bejelentette, elindul újraválasztásáért.

A kampányfőnök Julie Chávez Rodriguez lesz, akinek nagyszülei ismert munkajogi aktivisták voltak, ő maga pedig politikai aktivistaként is tevékenykedett Kaliforniában. Helyettese Quentin Fulks, akinek tavaly kampányfőnökként része volt a georgiai demokrata szenátor, Raphael Warnock újraválasztásában. A kampánycsapat tagjai között lesz Joe Biden több fehér házi munkatársa. A választási harcot a Delaware állambeli Wilmingtonból vezeti majd a hivatalban lévő elnök kampánycsapata. Ez a város Joe Biden otthona, ahol általában hétvégéit és szabad idejét is tölti.

Joe Biden kedden washingtoni idő szerint kora reggel megjelent kampányvideójában jelentette be, hogy második négy évre is szeretné elnyerni az elnöki mandátumot. A megkezdett munkát szeretné lezárni – erre hivatkozva kért újabb négy évet az elnökválasztási indulást bejelentő videóban.

Visszautalva első elnöki kampányára megismételte, hogy változatlanul zajlik a harc „Amerika lelkéért”. A jövő évi választás tétjeként jelölte meg, hogy több vagy kevesebb szabadsággal, több vagy kevesebb joggal rendelkeznek-e majd az amerikaiak, és kiemelte az egyéni szabadságjogok fontosságát. A republikánusokat azzal vádolta, hogy korlátoznák a jogot a terhességmegszakításhoz, szigorítanák a társadalombiztosítási rendszert, valamint betiltanák azokat a könyveket, amelyekkel nem értenek egyet.

A háromperces videó Joe Biden elmúlt két és fél évéből mutat felvételeket, továbbá az elnök által szélsőségesnek nevezett republikánus politikusok és a 2021. január 6-i zavargások képeit is felidézi. A kampányindító videóból az is kiderül, hogy második elnöki ciklusában is Kamala Harris jelenlegi alelnökkel dolgozna együtt az elnök.

Joe Biden az újraindulását első elnökjelöltsége bejelentésének pontosan negyedik évfordulóján közölte. A várakozások szerint a demokrata párton belül – a szokásjog alapján is – könnyen elnyeri majd az újabb hivatalos jelöltséget. Joe Biden annak ellenére indul újra az elnöki mandátumért, hogy a közvélemény-kutatások alapján az amerikai választók túlnyomó többsége nem szeretné, ha ő lenne a demokraták jelöltje, és támogatottsága is 40 százalék körül alakul.