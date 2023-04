Jó lesz Veszprémbe utazni

Veszprém éppen harminc éve testvérvárosa Sepsiszentgyörgynek, és ennek a kapcsolatnak erős tartalmat ad, hogy az idén Európa egyik kulturális fővárosa is (Temesvár és a görögországi Elefszina mellett), ahol több sepsiszentgyörgyi fiatal zenekar, képzőművész és alkotó is megmutatkozott már – jelentette ki Vargha Fruzsina alpolgármester tegnap a Lábas Házban, ahol a közönség is ízelítőt kaphatott a gazdag programkínálatból, amelyet pár órával korábban Tóth László csíkszeredai főkonzul részvételével sajtótájékoztatón is ismertettek.

A Veszprém–Balaton régió a Bakonnyal együtt nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa címet, a két tájegység között elhelyezkedő, hatvanezer léleknél kisebb lakosságú megyeszékhely a jóval nagyobb Debrecent és Győrt győzte le pályázatával, amelybe 116 másik települést is bevont – közölte Mike Friderika. A röviden VEB2023EKF betűszóval jelölt eseménysorozat programfejlesztési igazgatója elmondta: már 2004-ben is pályáztak, de alulmaradtak Péccsel szemben, 2018-ra azonban (többévi munkával) sikerült olyan kreatív energiákat mozgósítani, amelyektől azt remélik, hogy nem csupán az idén hoznak érdekes és újszerű eseményeket, hanem elindítanak bizonyos folyamatokat, felpezsdítik a kis falvakat is.

Az EKF eseménysorozat egyébként januárban, havazásban rajtolt, az elmúlt száz napban pedig már 840 kulturális rendezvényt szerveztek meg Veszprémben és 80–100 kilométeres körzetében – tájékoztatott Müller Mihály sajtófőnök; az év végéig háromezernél több programot terveztek be. Ezeket kilenc klaszterbe csoportosították – a művészetek mellett a környezetvédelem, közösségépítés, a hagyományos és jövőformáló kulturális tevékenységek is hangsúlyos helyet kaptak –, és úgy egyensúlyozták, hogy a helybelieknek és a térségbe látogató vakációzóknak is minél vonzóbbak legyenek. A teljes program a veb2023.hu honlapon érhető el, mobiltelefonos alkalmazása is van.