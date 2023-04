Következő írásunk

Veszprém éppen harminc éve testvérvárosa Sepsiszentgyörgynek, és ennek a kapcsolatnak erős tartalmat ad, hogy az idén Európa egyik kulturális fővárosa is (Temesvár és a görögországi Elefszina mellett), ahol több sepsiszentgyörgyi fiatal zenekar, képzőművész és alkotó is megmutatkozott már – jelentette ki Vargha Fruzsina alpolgármester tegnap a Lábas Házban, ahol a közönség is ízelítőt kaphatott a gazdag programkínálatból, amelyet pár órával korábban Tóth László csíkszeredai főkonzul részvételével sajtótájékoztatón is ismertettek.