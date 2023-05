Hat évet kapott a miniszter

Következő írásunk

Tömeges kényszermánia néven is emlegetik még napjainkban is azt a fajta „amerikázást”, mely a jobb lét, a jobb élet megszerzése reményében jelentkezett Erdélyben a XIX. század vége és az első világháború közötti időszakban. Nehéz volna megmondani, hogy erdővidéki viszonylatban miért éppen Olasztelek volt az a falu, ahol ez a fajta elvándorlás a legnagyobb méretet öltötte. Az olasztelekiek a szorgalomban és a munkában azelőtt is első helyen jártak, s bizonyára a munkavágy és a székely teremteni akarás késztette őket arra, hogy az Óperenciás-tengeren túli lehetőséget válasszák, hogy hajóra üljenek. Helyi adatok szerint több mint kétszázan indultak útra, hogy majd az ott szerzett pénzzel itthon házakat, gazdaságokat építhessenek, termőföldet és cséplőgépet vásárolhassanak. Volt olyan időszak is, amikor a falut, nem kevés túlzással, Kicsi Amerika névvel illették, lakóit amerikásoknak nevezték.