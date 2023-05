A vállalkozók érdekeltek abban, hogy szakmailag jól felkészült fiatalokat foglalkoztassanak, a helyi önkormányzat a saját ifjúsági programjaival igyekszik itthon tartani a fiatalokat, a civil szervezeteknek is megvan a szerepük ezen a téren, de nincsenek kellőképpen összehangolva a szakmai programok, hiányzik az összkép – erről tartottak kerekasztal-beszélgetést múlt szombaton az Isabella Boutique Hotel udvarán berendezett Szent György-napi Észműves sátorban.

Moderátorként Bihari Béla (Egnosis cég) azzal indította a beszélgetést, hogy szükség lenne egy városszintű éves kalendáriumra, amelyből a fiatalok értesülnének a képzési lehetőségekről, elsősorban a gyakorlattal összekötött programokról.

Nem csak azokat kell megérinteni, akik pályakezdők, népszerűsíteni kell az egész életen át való tanulás fontosságát is – erről már Furus Levente, a Turul Iroda vezetője beszélt, aki ismertette szervezetük ifjúsági programjait. Tizenhét éve foglalkoznak fiatalokkal, több mint tíz esztendeje működtetik a Berde Mózsa Kör néven futó délutáni oktatást, személyiségfejlesztő foglalkozást, és indítják a NEXT, a jövő kezdete programot, amellyel a pályaválasztás előtt álló diákokat segítik abban, hogy felkészültebben és tudatosan döntsenek jövőjüket illetően. Ez azért fontos, mert azt tapasztalják a végzős diákok körében, hogy tanácstalanok ezen a téren, hiányzik belőlük a küldetéstudat – hangsúlyozta Furus Levente.

A kutatásban dolgozóknak is akad bőven tennivalójuk az utánpótlás-nevelés terén, ezt az érintettek akkor érzik meg igazán, amikor jól felkészült fiatalokat keresnek egy adott munkakörbe – véli Fejér Szilárd, a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam-kutatócsoport vezetője. Amikor diákokat, egyetemistákat fogadnak gyakorlatra, azt keresik, ki miben jó, és abban próbálják fejleszteni, eligazítani – mondotta. Fejér Szilárd szerint vidékünkön nincs kellőképpen népszerűsítve a kutatói munka, kevesen foglalkoznak kutatással, ezért javasolja, hogy külföldi mintára Sepsiszentgyörgyön is szervezzék meg a kutatás éjszakáját, amikor széles körben be lehetne mutatni ezt a tevékenységet.

Harmincévnyi cégvezetés után Bokor-Tóth Zoltán úgy véli, a sikeres vállalkozónak éppúgy kötelessége az utánpótlás-nevelés, mint saját vállalkozása ügyeinek intézése. A MultiNr céget vezető üzletember elmondta, tíz éve fogad diákokat gyakorlatozásra a Puskás Tivadar Szakközépiskolából, cégét tavaly háromszáz tanuló látogatta. Utóbbiak számára nem azt tartja a legfontosabbnak, hogy a csúcstechnológiát képező gépparkját bemutassa, hanem hogy szakmákkal ismertesse meg a diákokat. Akit gyakorlatra fogadnak, annak magas szintű képzést biztosítanak, és mi­után a fiatalok az iskola elvégzése után tapasztalatot gyűjtenek különböző területeken, szívesen fogadják vissza őket alkalmazottként – mondotta.

Debreczeni László adótanácsadó a Cont-Exp könyvviteli vállalkozás fiataloknak szóló képzési programját mutatta be, lépésenként ismertetve az oktatás különböző szakaszait. A cégük által múlt héten szervezett Nagy elSzámolás elnevezésű könyvviteli versenyen huszonkét diák és egyetemista vett részt, ez is része a szakmai ismeretek elmélyítésének, a következő szakasz a gyakornoki program, amelynek végén a gyakornok elkészíti első saját könyvviteli mérlegét, az utolsó lépés pedig a mentorprogram.

A kerekasztal-beszélgetés meghívottjaként Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere elmondta, a fiatalokat érintő kérdésekben nincs hiány jó ötletekben, de gyakran nehéz együttműködnie az önkormányzatnak a kezdeményezőkkel, mert hiányzik belőlük a kompromisszumkészség. Az előtte felszólalókhoz hasonlóan a városvezető is fontosnak tartja, hogy említett területen együttműködjenek a vállalkozók, az önkormányzat és a civil szféra.

Vargha Fruzsina elmondta, az önkormányzat másfél éve működő ifjúsági irodájának kiemelt szerepet szánnak a városban létező szakmai programok ismertetésében és szervezésében, folytatják a hallgatói ösztöndíjprogramot, és idén is fogadnak gyakornokokat a polgármesteri hivatalban. Az alpolgármester ismertette egy korábbi tervét: Sepsiszentgyörgyre szabott internetes felület létrehozása, amelyen munkahelyekről, szakmai gyakorlatokról, képzési lehetőségekről tájékozódhatnak a fiatalok, és ahol egy helyen találkozna a kereslet és kínálat.

A kerekasztal-beszélgetést Bihari Béla azzal zárta: a vállalkozóknak és a városnak is kellenek a jól képzett fiatalok, ennek érdekében szükséges, hogy az itthon maradásban gondolkodók összefogjanak és minél vonzóbb lehetőségeket kínáljanak számukra.