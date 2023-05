Eladták a szászsebesi fafeldolgozót

A vállalat első hazai gyárát a német Ziegler csoport veszi meg, az árat nem hozták nyilvánosságra. A HS Timber jelenleg négy gyárat működtet Romániában: Rétyen, Szászsebesen, Radócon és Kománfalván. Korábban a vállalatnak Szereten is volt egy üzeme, azonban azt tavaly bezárták, s a radócinak is felszámolták az egyik részlegét. A cégvezetés ezt a kiszámíthatatlan törvényi kerettel, a fapiac egyre korlátozóbb szabályozásával és az EU-n kívüli import bürokratikus akadályaival indokolta. A Holzindustrie Schweighofer 2003-ban kezdte el a termelést a szászsebesi gyárban, miután Ausztriában és Csehországban beszüntette a fafeldolgozást. Az évek során környezetvédő civil szervezetek többször megvádolták a céget, hogy üzemeiben illegálisan kitermelt faanyagot is feldolgoz s ennek érdekében összejátszik a famaffiával. Az ügyben a korrupcióellenes ügyészség (DIICOT) is vizsgálódott, vádemelésre azonban nem került sor. Románia gyáraiban a HS Timber Group évi 2,5 millió tonna faanyagot dolgozott fel az utóbbi években, a termékeket 70 országba exportálta. A tavalyi év gazdálkodási adatai még nem ismertek, azonban 2008 és 2021 között a vállalat 650 millió euró profitot valósított meg.