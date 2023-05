Medvetámadás Mikóújfaluban

Állatokat pusztított szerda hajnalban egy medve Mikóújfalu egyik gazdaságában, a kellemetlen vendég az utcafronton lévő kerítést megbontva jutott be a több kutya által is őrzött portára. Legutóbb tavaly augusztusban történt hasonló eset a településen, a nagyvad nyomait azonban az azóta eltelt időszakban, a téli hónapok alatt is látták a helybéliek.

A szerdai esetről Mikóújfalu polgármestere számolt be lapunknak. Demeter Ferenc elmondta, az érintett gazdaság a Patak utca végén található, lakott területen, a település szélén ugyan, de nem az erdő közvetlen közelében. A károsult család nem lakik állandó jelleggel a portán, de rendszeresen feljárnak oda, jelentős állatállományuk van, az udvaron pedig három nagy testű kutyát is tartanak – sorolta. Úgy vélik, valamikor hajnali 2 és 4 óra között törhetett be a medve gazdaságukba, miután a közelben lévő esztenán is megjárta magát, onnan azonban a pásztorok és kutyáik elkergették, így a falu felé indult. A polgármester szerint a nagyvad kibontotta az utcafrontra néző kerítés léceit, elpusztított három juhot és megölt két idei bárányt is. A közelben működik egy térfigyelő kamera, ennek felvételeit visszanézik, hogy lássák, járt-e látókörében a medve. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a környéken élő helybéliek megrémültek, medvét ugyanis több alkalommal láttak már a környéken ólálkodni.

A medve által okozott kár becslések szerint mintegy 2500 lej. Az érintett család kezdeményezte a kártalanítási dosszié összeállítását. A támadás nyomán elindították a nagyvad befogását célzó eljárást, és megalakult az ehhez szükséges bizottság is, melynek tagja az önkormányzat képviselője mellett az állatorvos, valamint egy vadőr is. Demeter Ferenc jelezte, hasonló esetekkor tapasztalták, hogy a medvék általában visszatérnek a környékre s bízik benne, sikerül majd befogniuk a kellemetlenséget okozó példányt. Legutóbb tavaly augusztusban volt hasonló támadás Mikóújfaluban, akkor azonban nem sikerült befogniuk a szintén állatokat pusztító medvét, pedig napokig keresték.

A történtek kapcsán a polgármester megjegyezte, „jól időzített a medve”, hiszen a környezetvédelmi minisztériumban éppen ma, szerdán zajlik a közvita a prevenciós kvóták bevezetéséről. „Reméljük, hogy a történtek híre a magukat zöldeknek nevező szervezetekhez is eljut” – fűzte hozzá.