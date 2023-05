Előző írásunk

2023-05-03: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Állatokat pusztított szerda hajnalban egy medve Mikóújfalu egyik gazdaságában, a kellemetlen vendég az utcafronton lévő kerítést megbontva jutott be a több kutya által is őrzött portára. Legutóbb tavaly augusztusban történt hasonló eset a településen, a nagyvad nyomait azonban az azóta eltelt időszakban, a téli hónapok alatt is látták a helybéliek.