Az ifjúságiak szezonnyitó tornája után a felnőttek számára is elrajtolt a teniszidény, az elmúlt hétvégén a kilyéni BT Aréna adott otthont a felnőttek és veteránok számára kiírt Bizazu Kupának. Az Román Teniszszövetség égisze alatt megtartott viadal első kiadásán tucatnyi megyéből összesen huszonhét sportoló vett részt, akik tizenegy kategóriában harcoltak a legjobbaknak járó elismerésért. Az idő is a szervezőkkel és a versenyzőkkel tartott, tavaszias időjárás közepette zajlott le a megmérettetés, amelyen a szépszámú nézőközönség több korcsoportban is szoros meccseket és látványos labdaváltásokat tapsolhatott meg. A kupaviadalon három helyi – Dombi Csilla, Darius Cernea, Ráduly Hunor – teniszbíró is közreműködött, a házigazdák pedig köszönik a segítségüket.

Eredmények: * 30 év, nők: 1. Nicoleta Boboc (Jászvásár), 2. Sándor Laura (Sepsiszentgyörgy), 3. Claudia Stoica (Kolozsvár), 4. Bálint Izabella Zsuzsánna (Sepsi); férfiak: 1. Silviu Oprea (Zernyest), 2. Adrian Căruceriu (Brassó), 3. Florin Potincu (Brassó); női páros: I. Bálint Izabella Zsuzsánna/Nicoleta Boboc, 2. Sándor Laura/Claudia Stoica; férfi páros: 1. Silviu Oprea/Claudiu Lupu, 2. Bálint László/Adrian Vrabie, 3. Gavril Teodor Goja/Marcel Ioan Marian; vegyes páros: 1. Nicoleta Boboc/ Virgil Straistaru, 2. Sándor Laura/Németh Csaba, 3. Bálint Izabella Zsuzsánna/Bálint László * 35 év: 1. Adrian Vrabie (Csíkszereda), 2. György-Burian István (Sepsi), 3. Mihály Andrei (Sepsi) * 45 év: 1. Claudiu Lupu (Brassó), 2. Bálint László (Sepsi), 3. Dan Buzea (Sepsi) * 50 év: 1. Marcel Ioan Marian (Dés), 2. Gál Ioan Radu (Sepsi), 3. Gavril Teodor Goja (Dés) * 60 év: 1. Viorel Dinicu (Kolozsvár), 2. Né­meth Csaba (Sepsi), 3. Petru Belibou (Câmpulung) * 65 év: 1. Gheorghe Nicula (Kolozsvár), 2. Ionel Cerchia (Brăila), 3. Pavel Vasile (Focșani) * 55 év, páros: 1. Németh Csaba/Berekméry András, 2. Petru Belibou/Viorel Dinicu, 3. Ionel Cerchia/Virgil Straistaru.

A hétvége sem marad tenisz nélkül, hiszen szombaton a 9–10 és a 11–14 éves korcsoport számára szerveznek amatőrversenyt. (tibodi)