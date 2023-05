A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor a tavaly a román ralibajnokság összetett pontversenyét a 23. helyen fejezte be, a Peugeot Kupában a negyedik, míg az RC4-es géposztályban a kilencedik helyen végzett, és 2023-ban nagyon reménykedett a jobb szereplésben. Sajnos, ez csak terv maradt, mivel egészségügyi okok miatt nagy valószínűséggel nem futhat teljes szezont, legmerészebb tervei szerint is idén csupán néhány versenyen tud és fog részt venni.

„Az intenzív ralizás miatt sérv alakult ki a derekamban, a hátamon és nyakamon, így az orvosok nem engedik, hogy versenyezzek. Most kezelésre járok, sokat tornászom és azon vagyok, hogy mihamarabb felépüljek. Nagyon remélem azt, hogy az év második felében már autóba ülhetek, és valószínűleg indulok néhány versenyen. Nincs kizárva, hogy a román bajnokság egy-két futamán mégis részt veszek, de ha már így is, úgy is csonka évem lesz, akkor magyar, portugál vagy bolgár meghívásnak eleget téve külföldön is rajthoz állok. Mivel nem tudok teljesen elszakadni a száguldástól, az is elképzelhető, hogy a júniusi sugásfürdői hegyi gyorsasági versenyen én ülök majd a felvezető autóba, de egyelőre a felépülés a legfontosabb számomra” – jelentette ki Szabó Csongor, aki már fejben a 2024-es szezont tervezgeti.

A 2023-as raliversenynaptár: * 1. forduló, május 6–7.: Hargita Rali * 2. forduló, május 27–28.: Argeș Rali * 3. forduló, június 17–18.: Máramaros Rali * 4. forduló, július 14–15.: Szeben Rali * 5. forduló, augusztus 4–5.: Moldva Rali * 6. forduló, szeptember 9–10.: Jászvásár Rali * 7. forduló, szeptember 30.–október 1.: Kolozsvár Rali * 8. forduló, október 28–29.: Brassó Rali. (tibo)