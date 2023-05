Következő írásunk

Székelyföldi előadás-sorozat részeként az egészségtudatosságról, a megelőzés fontosságáról tart előadást Sepsiszentgyörgyön dr. Papp Huba sepsiszentgyörgyi származású, Budapesten dolgozó holisztikus fogorvos, antropozófus és homeopata orvos. Az érdeklődőknek (szülők, pedagógusok, óvónők) gyermekeket érintő kérdésekről is beszél, egyebek mellett szó lesz tévhitekről, fogszabályozásról, s arra a felvetésre is választ keres, miért félnek még ma is oly sokan a fogorvostól.