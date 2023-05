A tárcavezető beszélt arról is, hogy a Romániai Pszichológusok Egyesületével dolgoznak egy, az iskolai erőszak megelőzésére vonatkozó terven, ugyanakkor fontosnak nevezte a konfliktushelyzetek hatékony kezelésére képes csapatok létrehozását, amelyekben pszichológusok, helyi tanácsosok, rendőrök és pedagógusok is helyet kapnának.

Az oktatási tárca vezetője a következő napon kérdésekre válaszolva arról beszélt: nem tartja rossz ötletnek, hogy a bántalmazó tanulókat három-öt napra kizárják a tan­órákról, ahogy azt a tan­ügyi szakszervezetek javasolták, de csak akkor, ha emellett tanácsadásban részesül a diák.

Azt is megkérdezték tőle, támogatná-e az osztálytermek bekamerázását, valamint azt, hogy a kamerák óra közben is működjenek. Ligia Deca azt felelte: erre már van példa, és bizonyos esetekben fel is használták a felvételeket. A tanügyminiszter ugyanakkor nem tartja járható útnak az 1989 előtti javítóintézetekhez hasonló intézmények létrehozását. (Agerpres)