Az önismeret azt (is) jelenti, hogy mind újabb és újabb oldalamat fedezem fel, próbálom ki magam újabb területeken.

Képzeljünk el egy gyémántot, mely önmagában értékes, ugyebár. Viszont akkor ragyog a legszebben, ha minden oldala fényesre van csiszolva. Épp ilyen az ember is, sokoldalú lény, ezért minél több oldala van kimunkálva, kifényezve, annál szebb, ragyogóbb.

Ezért is biztatlak arra, hogy – ha már az önismereti úton jársz is – ne állj le soha önmagad megismerésével, fejlesztésével, függetlenül attól, hány éves vagy. Senki nem születik „csak” cipésznek vagy orvosnak, hiszen ezek mesterségek, vagy jó esetben hivatás, de az ember nem egyenlő a szerepével, a rangjával vagy pozíciójával. Az ember maga sokkal több ennél, test–lélek–szellem egysége, ami arra (kellene) sarkall(jon), hogy engedjük életünkben megnyilvánulni a lelket is, hiszen ez a valódi lényegünk. A lélek gondozása nemcsak a harmonikus és egészséges élet alapfeltétele, hanem ettől lesz teljes és ragyogó az életünk. Mindannyiunknak volt már tapasztalata arról, hogy milyen, mikor „csillogó szemmel” tudtunk a világra tekinteni. Valójában nem a külső világ volt kápráztató, hanem a bensőnkből sugárzott ki a boldogság, a teljesség – ahogy bent, úgy kint.

Kényelmes dolog belesüp­pedni a jól bejáratott rutinba, mert ebben az állapotban minden ismerős, egyfajta (hamis) biztonságot nyújt, hogy az ember uralja az életet. Minden a megszokott kerékvágásban zajlik, nincs bonyodalom, nincs fölösleges stressz. Viszont ebben az álnyugalomban nem történnek új és izgalmas dolgok sem.

Azzal, hogy megpróbáljuk kizárni a rossz dolgokat, ugyanezzel a zárással kint rekesztődnek a jó és pozitív dolgok is. Tehát kell merni, és nyitogatni az új felé, kipróbálni, megtanulni új dolgokat – akár új sport, hobbi, munka vagy barátok. Az egyéni megélt tapasztalatok által fejlődünk és gazdagodunk, az élet nem „elméletben” zajlik. Ki kell lépni hát a komfortzónából, feszegetni, bővíteni, újdonsággal gazdagítani. Hiszen az életet nem LEélni, hanem MEGélni kell!

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó