Orbán Viktor: „vírustámadás” alatt áll a nyugati világ

Orbán Viktor az Alapjogokért Központ által Együtt erő vagyunk! címmel megrendezett kétnapos esemény nyitónapján mondott beszédében azt mondta, Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kísérletezik ki, Magyarország az a hely, ahol nemcsak beszéltek a progresszív liberálisok legyőzéséről és egy konzervatív, keresztény politikai fordulatról, hanem azt meg is csinálták. A magyar kísérlet világhírnevét valójában Soros Györgynek köszönhetik, „ha ő nem támadja meg Magyarországot, nem hirdeti meg a programját, hogy illegális bevándorlók millióit akarja a zsoldjában álló NGO-k segítségével Európába telepíteni, akkor mi soha nem kerültünk volna a világsajtó címoldalára”.

Orbán Viktor emlékeztetett: amikor elárasztották illegális migránsokkal a Balkánt és kiépítették az Európa szívébe vezető embercsempész-útvonalat, „mi megálljt parancsoltunk, felvettük a kesztyűt, védekeztünk, kerítést építettünk és megvédtük a hazánkat”. Az ország megvédéséhez a szellemi, ideológiai csatákat is vállalni kellett, ugyanis „a migráció fontos része a liberális progresszívek filozófiájának”. Szerinte a nemzet a Nyugat nagy találmánya, „a szabad világ szíve közepe”, de a szabad világ minden nemzete támadás alatt áll. „A támadás nem gazdasági természetű, egy biológiai fegyverrel van dolgunk, egy vírustámadást indítottak ellenünk. Ezt a vírust a progresszív liberális laboratóriumokban fejlesztették ki. A vírus nem kiszökött, hanem kitenyésztették, szaporítják, és terjesztik az egész világon” – hangoztatta. „A nemzet a nyugati világ Achilles-sarka is egyben, és ha a nemzetek szétbomlanak, akkor elvész a szabad élet lehetősége, a Nyugat elbukik. A haza nélküli emberek sohasem lehetnek szabadok, csak földönfutók, ide-oda telepítettek, a globális elit játékszerei” – figyelmeztetett. Az illegális migráció lényege a nemzeti közösség lerombolása. Ugyanez a célja a woke mozgalomnak és a genderpropagandának is – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki ezeket a kommunizmushoz és a marxizmushoz hasonlította: ezen ideológiák hatalmi bázisa is az, hogy mesterségesen kisebbségekre szabdalják a nemzetet, hogy aztán viszályt szítsanak a csoportok között.

Orbán Viktor a nyugati nemzeteket veszélyeztető harmadik vírusvariánsként a progresszív külpolitikát nevezte meg, amely „mindig háborúba sodor bennünket”. A színes forradalmak a szabadság jelmondatával indultak, liberális, progresszív átneveléssel, emberjobbítással folytatódtak, majd káosz és magára hagyott országok miatti szégyen maradt utánuk. Orbán Viktor úgy értékelt: ha Donald Trump vezetné Amerikát, ma semmilyen háború nem sújtaná Ukrajnát és Európát. A progresszívek legújabb birodalmi külpolitikai célja az, hogy az Európai Unió tagállamaitól elvegyék a saját külpolitika jogát. Szerinte a népakarat, vagyis maga a demokrácia a progresszív erők legfőbb gyengesége, „itt lehet megfogni őket”.

„A progresszív vírus ellenszere itt van Magyarországon, mindenki számára hozzáférhető, minden variáns ellen véd, szabadon vihető, egy kis lokális hangolással bárhol működik, és mellékhatása sincs. Annyi az egész, hogy választás előtt hatalmas betűkkel és jól láthatóan fel kell írni a zászlóra: no migration, no gender, no war (nem a migrációra, nem a genderre, nem a háborúra)” – fogalmazott Orbán Viktor. Emlékeztetett, a magyarok megállították a migrációt a határnál, betiltották az iskolai genderpropagandát és megalkuvás nélkül dolgoznak a békéért, „és a dolog működik”.