A részletekről tegnap délben sajtótájékoztatón számolt be Csák János miniszter, Fejér László Ödön szenátor, Böjte Csaba, a minorita rendházat felújíttató és kezelő Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke és Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere. Az eseményen jelen volt Mayer Gyula, a veszprémi szakképző alapítója és Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezető konzulja is.

Csák János elmondta: nem csak a barátság hozta Háromszékre, hanem az, hogy konkrét közös dolgaik is vannak az itteniekkel. „Az egész közép-európai gazdaság kulcskérdése, hogy lesz-e elég jól képzett szakember, akik képesek az akár változó technológia használatára is annak érdekében, hogy meg lehessen teremteni a gazdasági növekedést ebben a régióban. Ez a szakképzési centrum, amelyet a veszprémi és a mátészalkai kollégák segítenek felállítani, azt a célt szolgálja, hogy Székelyföldön azokban a szakmákban, ahol megvannak a hagyományok és a vállalkozások, próbáljunk minél több fiatalt a szakképzésbe bevonni. Az elmúlt tíz évben Magyarországon nemzetközi szinten is élenjáró megoldások születtek, azokat hozzuk el ide” – magyarázta a tárcavezető, aki szerint nem csak fiataloknak, hanem felnőtteknek is lehetőségük lesz szakképzésre. „Azért kezdtünk a turizmussal, mert az egész Székelyföld egy csodálatos környezet, van potenciálja a vendéglátásnak, így indul pincér-, szakács- és panzióvezető-szakképzés” – tette hozzá.

Böjte Csaba elmondta: hét évvel ezelőtt volt az első tárgyalás, hogy mit lehetne kezdeni a romba dőlt épülettel, amelyet aztán anyaországi pénzből, 3,2 millió euróból sikerült felújítani. „Már akkor éreztük, hogy szükség lenne jó szakemberekre, így fogalmaztuk meg ezt a szép álmot. Nagyon hálás vagyok, hogy Csák János miniszter úr eljött, és ezt a hétéves álmot megkoronázza” – mondotta a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, és bejelentette: szeptembertől négy osztályt szeretnének indítani.

Amikor elkezdtek építkezni, az volt az elsődleges cél, hogy az épületet tudják megmenteni, de azzal párhuzamosan az is, hogy élettel töltsék meg – emelte ki Bokor Tibor polgármester. A városvezető teljes körű támogatásáról biztosította a kezdeményezést.

Fejér László Ödön szená­tor, a felújítás ötletgazdája és szorgalmazója köszönetet mondott minden támogatónak, aki hozzájárult a szakképző létrehozásához, reményét fejezve ki, hogy az iskola berendezése is hamarosan megvalósul.

A Háromszék kérdésére, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak milyen szerepe van az iskola indításában, Pölöskei Gáborné Áder Annamária, a miniszter duális szakképzést felügyelő kollégája válaszolt. „A minisztérium szerepe az, hogy koordinálja azokat a centrumokat, amelyek felvállalják az oktatók kiválasztását, az oktatók képzését, és egyeztet arról, hogy milyen képzések legyenek. Ezeket az információkat be kell gyűjteni a polgármesterektől és a vállalkozóktól, hiszen olyan képzéseket kell indítani, amire helyi szinten szükség van” – magyarázta. A miniszter kiegészítette: pár éven belül a kézdivásárhelyi intézménynek a saját lábára kell állnia, helyi oktatók és vállalkozók bevonásával kell működnie. Hangsúlyozta: aki tanulni akar, az előtt az ajtó nyitva áll, senkit nem utasítanak el. „Nem az a célunk, hogy a szakképzett munkaerő külföldön érvényesüljön, hanem az, hogy mindenki a szülőföldjén tudjon dolgozni” – hangsúlyozta Csák János.

Böjte atya elmondta: már van 19 diák, akik Veszprémben tanultak, ők az oklevelüket Kézdivásárhelyen pünkösd hétfőjén egy ünnepség során veszik át. „Fontos, hogy a vállalkozóknak legyen jól képzett munkaerő. Hiába épülnek fel a panziók és vendéglők, ha külföldről kell munkaerőt hozni, mert a fiataljaink külföldre mennek. A legfontosabb mondanivaló, hogy lehet jelentkezni” – fogalmazott az atya, aki szerint hamarosan közzéteszik, hogy ez miként lehetséges. A szakképzéssel kapcsolatban a kezdiszakkepzes@gmail.com címen lehet érdeklődni.