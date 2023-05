Sportolással eltöltött hat nap, mintegy tizenöt sportág, huszadik KSE Napok, közel negyven program és esemény, száztíz kiosztott serleg, összesen ezerháromszáz érem és több mint ezerötszáz résztvevő – ez számokban a Kézdivásárhelyi Sportklub és a céhes városi önkormányzat sportirodája által szervezett esemény. A felső-háromszéki sportnapok 2023-as kiírása kedden reggel rajtolt és tegnap kora délután ért véget, s ahogy más esztendőkben is lenni szokott, most is óriási érdeklődés közepette tartották meg a hagyományos rendezvényt. Idén a kisiskolások minifoci-bajnoksága nyitotta meg a sportos fesztivált, melyben ott volt minden, ami egy sikeres ünnepséghez kellett: szerdán gyerekek számára tartottak cselgáncsviadalt, csütörtökön startolt a tekebajnokság, pénteken a labdarúgók mellett a kosárlabdázók is pályára léptek, de a sakkozók is asztalhoz ültek, szombaton a darts- és a teqballversenyeken kívül különböző túrákra került sor, tegnap már az amatőr asztaliteniszezőkön, a futókon, a gombfocizókon és a lábtenisz kedvelőin volt a sor. Aki a sportpályákon nem találta meg a neki megfelelő programszámot, az előadásokon, a KSE szakosztályai­nak bemutatóján vehetett részt, de a buli és a zenés mulatság sem maradt el.

„Remek hangulatban zajlott le az idei rendezvényünk, és még az időjárás is kitartott mellettünk. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt évek legjobb KSE Napokján vagyunk túl. Csodálatos volt a pénteki megnyitó, amely végül egy táncos villámcsődületté alakult át. Úgy gondolom, hogy a kosárlabda, a minifoci és a labdarúgás mozgatta meg a legnagyobb tömegeket, de a Kézdivásárhely SK minden szakosztálya kitett magáért annak érdekében, hogy sikeres legyen a 2023-as eseményünk. Minden pozitívum ellenére van, ahová fejlődni, hiszen az előadásokon, a kerekasztal-beszélgetéseken kevesebben voltak, így a jövőben ezekre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Kocsis Zoltán, a kézdivásárhelyi önkormányzat sportiroda-vezetője.

A teljesség igénye nélkül lássunk néhány eredményt: a Kelemen Attila Asztalitenisz Emlékverseny id. Pethő Mihály és Finna Gábor sikerével zárult; a több napon át tartó minifoci-bajnokság az Argo, az Astra, a Gábor Áron Szakközépiskola, a Petőfi Sándor Gimnázium és a Bod Péter Tanítóképző (utóbbi alakulat a líceumos lányok között) együtteseinek diadalával ért véget; a tekézők csapatviadala az Ifik győzelmét hozta a második Amatőrök és a harmadik Bad Boys előtt.