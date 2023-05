Tervezett megszorítások

Következő írásunk

Az RMDSZ továbbra is részt akar venni a kormánykoalícióban, hogy folytassa a közpolitikai programok hatékony átültetését a gyakorlatba – szögezte le Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. A tárcavezető a médiában a kormányátalakítással kapcsolatban megjelent feltételezésekre, illetve Csoma Botondnak, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének legutóbbi nyilatkozataira reagált. A kialakult helyzet kapcsán megszólalt Nicolae Ciucă kormányfő is, aki jelezte, a liberális párt politikai stabilitásra törekszik, és leszögezte, a kormányfőváltás kapcsán nem igényelték az RMDSZ-hez tartozó tárcák egyikét sem. Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök is közölte: az RMDSZ megőrizheti az eddigi minisztériumait.