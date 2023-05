Az RMDSZ továbbra is részt akar venni a kormánykoalícióban, hogy folytassa a közpolitikai programok hatékony átültetését a gyakorlatba – szögezte le Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter tegnapi bukaresti sajtótájékoztatóján. A tárcavezető a médiában a kormányátalakítással kapcsolatban megjelent feltételezésekre, illetve Csoma Botondnak, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének legutóbbi nyilatkozataira reagált. A kialakult helyzet kapcsán megszólalt Nicolae Ciucă kormányfő is, aki jelezte, a liberális párt politikai stabilitásra törekszik, és leszögezte, a kormányfőváltás kapcsán nem igényelték az RMDSZ-hez tartozó tárcák egyikét sem. Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök is közölte: az RMDSZ megőrizheti az eddigi minisztériumait.

A román média által megszólaltatott Csoma Botond először egy hétfő esti televízió-műsorban, majd tegnap a parlamentben is megerősítette: eddig csak sajtóértesülések szóltak róla, de most már „hivatalosan” is tudomást szerzett arról, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) igényt tart a környezetvédelmi, erdészeti és vízügyi miniszteri tisztségre, amelyet a 2020-as választások óta az RMDSZ-es Tánczos Barna tölt be. Csoma Botond szerint az RMDSZ tisztségviselői minden kormányzati poszton jól végezték a munkájukat, semmi sem indokolja lecserélésüket, ha azonban ez mégis bekövetkezne, a szövetség döntéshozó testületeinek fontolóra kell venniük a kormányból való kilépést is.

Tánczos Barna leszögezte: miniszteri megbízatása négy évre szól, az RMDSZ tisztségviselői arra vállalkoztak, hogy közpolitikai programokat ültetnek át hatékonyan a gyakorlatba az állampolgárok érdekében, és folytatni akarják a munkát. Hozzátette: a PNL és a 2021 novemberében kormányra lépett Szociáldemokrata Párt (PSD) közötti egyezmény a kormányfő és néhány miniszteri poszt cseréjéről nem érinti az RMDSZ-es tárcákat.



Kelemen: Tiszteletben kell tartani a megállapodást

A kormányfőcseréről szóló írásos megállapodást tiszteletben kell tartani – jelentette ki tegnap Kelemen Hunor szövetségi elnök, emlékeztetve arra: az RMDSZ nem részese a PNL és a PSD közötti egyezségnek. A május végi miniszterelnök-cserét előkészítő koalíciós tárgyalások kapcsán elmondta: a kormányváltás legzökkenőmentesebb módja az, ha a PNL és PSD betartja a korábbi megállapodását. „Ha betartják a megállapodásban foglaltakat, akkor néhány nap alatt ez a valóban rendhagyó vetésforgó lezárul. Ha a megállapodást megnyitják, akkor nehéz lezárni, bár ma mind a PSD-s, mind a PNL-s kollégáimtól arról értesültem, hogy a megállapodást tiszteletben fogják tartani” – mondta a miniszterelnök-helyettes.

Arra a kérdésre, hogy voltak-e tárgyalások a koalícióban az RMDSZ-hez tartozó minisztériumok sorsáról, Kelemen Hunor kijelentette: „sok tárgyalás volt”, de részleteket nem áll módjában nyilvánosságra hozni, mert ezek a megbeszélések a három kormánypárt vezetője között zajlottak. A politikus hangsúlyozta: a kormányváltást előkészítő tárgyalásokat az RMDSZ nem kapcsolja össze azzal, hogy nemrégiben elveszítette az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) alelnöki tisztségét. „Most másról szólnak a tárgyalások. Egy olyan megállapodásról, amelyet Ciolacu úr és Ciucă úr nyilatkozatai szerint a felek be fognak tartani. Pont. Nem bocsátkozom további spekulációkba (...)” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Arra a kérdésre, miszerint kilép-e az RMDSZ a kormányból, ha elveszíti valamelyik minisztériumát, a szövetségi elnök azt válaszolta: az RMDSZ-től nem vesznek el egy minisztériumot sem, mert nem részese a PNL és a PSD közötti megállapodásnak. Hozzátette: nem hinné, hogy a későbbiekben a három kormánypárt vezetője közötti tárgyalásokon felmerülhet a megállapodás módosítása. „Találkozni természetesen még fogunk, lesznek formális és informális tárgyalásaink, mert elő kell készítenünk a kormányváltást. (...) De ha jól értettem, a kormányfőcseréről szóló megállapodás kérdése a koalícióban le van zárva. Én már 2021 őszétől lezártnak tekintem” – fogalmazott Kelemen Hunor.



Ciucă: A PNL politikai stabilitársra törekszik

Formálisan az RMDSZ-hez tartozó minisztériumok egyikét sem igényelte a PNL a kormányváltás küszöbén zajló egyeztetéseken – jelentette ki tegnap egy bukaresti rendezvényen Nicolae Ciucă kormányfő. Úgy fogalmazott: a PNL szándéka a kormányzás folytonosságának és a politikai stabilitásnak a biztosítása. Arra a kérdésre, miszerint a PNL hivatalosan bejelentette-e azt az igényét, hogy átvenné az RMDSZ-hez tartozó minisztériumok valamelyikét, Ciucă kijelentette: a liberálisok részéről semmilyen „formális” lépés nem történt ebben az ügyben. Kifejtette, „hivatalos” alatt ő azt érti, hogy formálisan aláírtak egy iratot a PNL-nek erről az igényéről. „Nem történt hivatalos megkeresés, jelenleg nincsenek döntéshez vezető tárgyalások. (...) Vannak viták egyik vagy másik hipotézis értelmezéséről. Kérem, bízzanak abban, hogy a lehető legfelelősségteljesebb módon járunk el, és mindent megteszünk azért, hogy május végén megtörténjen a kormányváltás” – fogalmazott a PNL elnöke.



Ciolacu: Megőrizheti tárcáit az RMDSZ

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke az RMDSZ kormányon maradását firtató újságírói kérdésre tegnap leszögezte: a kormányfőcserére vonatkozó koalíciós megállapodást betartják, és ez azt is jelenti, hogy az RMDSZ megőrizheti az eddigi minisztériumait. „Tisztázzuk a dolgokat. (...) A koalíció társelnökeként rögzíteném, hogy van egy megállapodásunk. Én másról szóló tárgyalásokon nem veszek részt. És ezt a megállapodást tiszteletben fogjuk tartani” – válaszolta a parlamentben nyilatkozó politikus arra a kérdésre, hogy megakadtak-e a koalícióban a kormányváltást előkészítő tárgyalások. A képviselőházi elnök hozzátette, az eredeti koalíciós megállapodás nem módosult. Arra is tagadóan válaszolt, hogy a PNL hivatalosan igényelte volna az RMDSZ-hez tartozó minisztériumok egyikét.

„Vannak megbeszélések a koalíció vezetői között, és mindannyian megállapítottuk, hogy van egy egyezség, amelyet tiszteletben tartunk. A magam részéről azt mondom: van egy megállapodásunk, és tiszteletben fogjuk tartani” – fűzte hozzá. Arra a felvetésre, hogy leendő kormányfőként továbbra is a környezetvédelmi minisztérium élén látja-e Tánczos Barnát, úgy válaszolt: „az már teljesen más kérdés”. Hozzátette, a miniszterek személyéről külön tárgyal majd Nicolae Ciucă kormányfővel, amikor majd eljön a miniszterelnök-csere ideje, és a parlament bizalmat szavaz neki. Azt is leszögezte, a koalíciós pártok megállapodásának megfelelően a kormányváltás május végéig meg fog történni.