Repülő órák a vadászmúzeumban

Madarakról tartott interaktív kiselőadásokat a gyermekeknek Szilágyi Zsolt „Baltazár”, a Budakeszi Vadaspark trénere, akit a M2 tévécsatorna Baltazár-bazár műsorából is ismerhetnek sokan.

A természetbúvár a Vadon Egyesület meghívására érkezett Sepsiszentgyörgyre, és május 2–4. között a Rókavár erdei iskolában, május 5-én pedig a Székelyföldi Vadászati Kiállítás székhelyén találkozott a gyermekekkel, szabad idejében pedig kirándult a környéken. Meghívásáról Demeter János, a vadászati múzeum vezetője elmondta: Dorka lánya kisebb korában fedezte fel a tévéműsort, amikor a sepsiszentgyörgyi erdei iskola még csak ábránd volt, de aztán létrejött, és egy ismerősön keresztül Szilágyi Zsolttal is sikerült kapcsolatba lépniük. Demeter János szerint az idejében elkezdett természeti nevelés nagyon jó út a Székelyföld adottságaival való okos bánásmód elsajátításához, a gyermekek pedig nagy lelkesedéssel fogadták ezt a fajta kommunikációt, amelyet a magyarországi vendég hozott. Az idén egyébként már több mint 1600 gyermek fordult meg az erdei iskolában, ami nagyon biztató.

Olyan fajokat látott rövid itt-tartózkodása során, amelyek Magyarországon már nagyon nehezen érhetők el; a medvének ugyan csak a nyomaival sikerült találkoznia, de ritka madarakkal, kétéltűekkel, növényekkel már a megyeszékhely közelében, a Sugásfürdő felé vezető tanösvényen és a Rétyi Nyírben is – mesélte Szi­lágyi Zsolt. Eddigi tapasztalatai szerint különösen az elemisták nagyon érdeklődőek, sokan sarokba is tudják szorítani kérdéseikkel, de neki nem is a lexikális tudás a fegyvere, hanem a lelkesedés, amit az új fajok vagy különleges viselkedés láttán érez, ezt próbálja átadni. Amúgy másodszor jár Romániában, de nagyon reméli, hogy lesz folytatása a mostani előadás-sorozatának.