Medvék a borvízforrásnál

Az esetről Demeter Ferenc, Mikóújfalu polgármestere számolt be a közösségi médiában, arra kérve a helybelieket, legyenek nagyon figyelmesek, ha a környéken járnak, és amennyiben ismét medvét lát valaki, azonnal tárcsázza a 112-es hívószámot. Lapunknak jelezte, egy kétéves példányról lehet szó, melyet most hagyott el az anyja, de ugyanott a napokban már láttak kétbocsos anyamedvét is. A polgármester figyelmeztetett: fontos, hogy az emberek tudják, ilyen esetben a segélyhívót kell tárcsázni, mert így hivatalosan is nyilvántartásba kerülnek a nagyvad jelenlétére vonatkozó bejelentések. Legutóbb előző héten, szerdán járt a településen medve, akkor egy helyi gazdaság kerítését megbontva került háziállatok közelébe. Hiába őrizték a portát nagy testű kutyák, a nagyvad elpusztított három juhot és megölt két idei bárányt is. A polgármester szerint az a kellemetlen látogató egyelőre nem tért vissza. (dvk)