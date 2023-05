Tiltakozásra készülnek az egészségügyi dolgozók

Viorel Huşanu közlése szerint június 15-én általános sztrájkot terveznek, és május 15-én elkezdik az ehhez szükséges aláírásgyűjtést. A szakszervezeti vezető elmondta, a Sanitas tiltakozó akcióit az indokolja, hogy a kormány nem váltotta be azt az ígéretét, miszerint a közszférában bevezetendő létszámstop nem terjed ki az egészségügyre és a szociális ellátásra, emellett a szakszervezet februári követelései sem teljesültek. Ez utóbbiak a bérek inflációhoz igazítására és a vakációs utalványok finanszírozásának biztosítására vonatkoznak.

Viorel Huşanu szerint a szakszervezet elégedetlen azzal is, hogy a kormány nem tartja be a jelenlegi közalkalmazotti bértörvény előírásait, és az új jogszabálynak az országos helyreállítási tervben is vállalt kidolgozása elakadt. Emlékeztetett, hogy miközben a közszférában az étkezési támogatás napi 10 lej, a magánszférában az étkezési utalvány értéke 30 lejre nőtt, és várhatóan 40 lejre emelkedik.

A szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a megszorító intézkedéseket nem szabad kiterjeszteni az egészségügyre, olyan körülmények között, hogy a gyógyszerek 300 százalékkal drágultak, a rezsiköltségek jelentősen emelkedtek, és a kórházakban mindössze napi 22 lejt biztosít a páciensek étkeztetésére az állam.

Huşanu szerint az egészségügy személyzethiánnyal küzd, a bérek nem vonzóak, az egészségügyi asszisztensek több mint 80 százaléka 4500 lejnél kevesebbet keres.