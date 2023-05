Falusi Mariannal turnézik a Sárik Péter Trió

Folytatódik a budapesti Sárik Péter Trió Fonogram-díjas sikersorozata, a Jazzkívánságműsor magyarul, az új lemez anyagát pedig immár hagyományosan Erdélyben mutatják be először, egy tízállomásos turné során, Háromszéken Baróton, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is lesz koncertjük – tudósította lapunkat Sárik Péter, a zenekar vezetője.

Az új albumon közismert magyar slágerek dzsesszes feldolgozásai hallhatóak Falusi Mariann és a Sárik Péter Trió előadásában: Omega, LGT, Edda, Takács Tamás, Máté Péter, Zalatnay Sarolta, Cserháti Zsuzsa, Komár László, Color, TNT, Vénusz, Bery & Váczi Eszter, Back II Black... Ezenkívül pedig magyar népdalokat is feldolgoztak a tőlük megszokott jellegzetes stílusban.

„A Jazzkívánságműsor-estek igazi örömkoncertek, ahol a közönség együtt énekel a zenekarral és a hangulat olyan, mint egy jó házibulin” – ajánlotta magát és zenekarát Sárik Péter, a sepsiszentgyörgyiek által is jól ismert dzsesszzongorista, zeneszerző, tanár, aki pályafutása során más zenei irányzatokban is kipróbálta már magát: játszott klasszikus, könnyű-, latin- és világzenét is. Emerton, Artisjus, Or­száczky-díja mellett háromszor kapta meg a Fonogram-díjat, és még négyszer jelölték erre az elismerésre. 2016-ban elnyerte Az év zenésze címet Magyarországon. 2007-ben alapította meg saját zenekarát, a Sárik Péter Triót, mely 2013 óta játszik ugyanabban a felállásban Fonay Tibor basszusgitárossal és Gálfi Attila dobossal. A Sárik Péter Trió Magyarország egyik vezető dzsessz­zenekara, munkásságuk rendkívül változatos és sokoldalú.

A csapat az elmúlt években több mint száz nagy sikerű előadást tartott a Jazzkívánságműsor című produkcióval. A mostani turné helyszínei: Szatmárnémeti (május 3-án), Nagykároly (4-én), Marosvásárhely (5-én), Székelyudvarhely (6-án), Csíkszereda (7-én), Barót (10-én), Kézdivásárhely (11-én), Gyergyóremete (12-én), Sepsiszentgyörgy (13-án) és Nagyvárad (14-én). Sepsiszentgyörgyön a Szimpla romkocsmában lépnek fel 20 órától.