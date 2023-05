A decemberi tanácsülés napirendjén költségvetés-módosítás is szerepelt. A tervezetet Benedek-Huszár János ismertette, a pénzügyi szakbizottság vezetője, Pál-Szi­lágyi Zoltán (RMDSZ) közölte, az előterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolják, Kotecz Attila ülésvezető kérdéssel fordult a tanácstagokhoz, van-e valakinek hozzászólnivalója, javaslata a tervezet kapcsán. Ekkor jelezte Bán István, hogy lenne mondanivalója, majd hozzászólás gyanánt előre megírt hosszú szöveget olvasott fel. Beszédében többek közt azzal vádolta a polgármestert, hogy rosszul gazdálkodik a város pénzével, stratégia nélkül, meggondolatlanul cselekszik, olyan tanulmányokra és projektekre költene sokat, amelyek valószínűleg nem lesznek megvalósíthatóak, váratlan kiadásokra pedig nincs a városnak tartaléka. „Én az ön helyében szégyellném magam, polgármester úr. Egyre jobban. (…) Mert amit ön itt, Baróton művel úgy, hogy még itt sem lakik, az szégyenletes és szánalmas” – mondotta.

Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott, nehezére esik elfogadni a kioktatást olyan embertől, „aki plagizált dolgozatokkal és pénzért vásárolt diplomákkal szerezte meg a fokozatait”, vagy olyantól, aki lopott programmal kampányolt. Rossz üzenetet közvetít a „ha nem is tisztességben, de megőszült” önkormányzati képviselő, amikor arra bátorít: „igen, lopni kell” – mondta. Bán István viszontválaszában úgy fogalmazott, a választási kampányban elhangzott aljas, mocskos rágalmakat még elviselte, ám már nem hajlandó arra. A végzettségét ért kritikát elutasítja, és kész „illetékes helyen” folytatni a beszélgetést – jelentette ki decemberben.

Bán István kérdésünkre elmondta: az ominózus tanácsülés óta több hónap eltelt, de Benedek-Huszár János nem kért bocsánatot, amiért nagy nyilvánosság előtt – az ülést az egyik közösségi oldalon közvetítették, a felvétel jelenleg is elérhető – a becsületébe gázolt, így nem tehetett mást, mint a jog útjára terelte az ügyet. „Benedek-Huszár János nem csak engem sértett meg azzal, hogy oklevelei­met vásároltam, hanem három neves egyetemet is minősített – köztük a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet. Igen, tudunk olyan miniszterekről, akiknek más írta meg a dolgozatait, olyanokról is, akik plagizáltak, de hogy vásárolták volna, ilyenről még csak nem is hallottam. A polgármesternek lett volna ideje jobb belátásra térni, valamelyik tanácsülés alkalmával bocsánatot kérni, de nem tette, ezért bepereltem. Beadványomban jeleztem, bocsánatkérést várok el, később pedig anyagi kártérítésre is számot tartok. Utóbbit természetesen nem magamra fogom költeni, hanem valamelyik erdővidéki egyesületet fogom támogatni általa” – nyilatkozta a tanácstag.

Benedek-Huszár János kérdésünkre csak annyit mondott, azonkívül, hogy Bán István pert indított ellene, nem tud semmi érdemlegeset: a bíróság honlapján elérhető bejegyzésből az sem derül ki, pontosan milyen ügyben, ezért nyilatkozni sem tud.

A két elöljáró között az elmúlt években több összetűzés is volt. A 2020-as választási kampány során Benedek-Huszár János azzal vádolta Bán Istvánt, hogy jelszavát és programját több anyaországi politikus beszédéből és programjából másolta, s felszólította, távozzon a közéletből. Bán István cáfolta a programpontok eltulajdonítását, mondván: a gondok és megoldások is lehetnek egyformák. Ezt követően a közösségi oldalon a Benedek-Huszár által megnevezett anyaországi politikusok közül többen is írásban jelezték, nem tartják lopásnak Bán tettét. A 2021–2022-es iskolai év kezdete előtti hetekben a Baróti Szabó Dávid Középiskola és a Gaál Mózes Általános Iskola összevonásának vitáján is más-más álláspontot képviseltek, valamint kiálltak az általános iskola igazgatói tisztségre pályázó feleségeik – Bán Annamária és Benedek-Huszár Erika – alkalmassága mellett.