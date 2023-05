Pass Andrea darabjának középpontjában a tízéves Janka áll, akit a kutyáján, családján, iskolai és baráti kapcsolatain keresztül ismerhetünk meg. „Janka egy nagyon boldog és életvidám gyerek, csak az anyukája néha kiabál, máskor meg észre sem veszi. A barátai is boldog és életvidám gyerekek, csak a szüleik vagy veszekednek, vagy válnak, vagy nem is léteznek. A gyerekek énekelnek, táncolnak, Janka pedig lerajzolja a körülötte levő világot pont úgy, ahogy azt elképzeli: tele fura alakokkal és váratlan eseményekkel” – áll az előadás ajánlójában.

A Napraforgó tükröt tart korunk társadalmának. Három olyan család történetét ismerhetjük meg belőle, melyekben magányos, elveszett gyerekek és felnőttek keresik a jobb élet lehetőségét. Mintha a saját családjainkat, kisebb-nagyobb közösségeinket látnánk, melyekben valamennyien napraforgóként keressük a boldogságot. „Vajon mi történik az emberrel, ha sokáig nem süt rá a nap? Hogyan lehet feldolgozni a sebeket, amelyeket néha szeretteinktől kapunk, eltörölni a fájdalmat, amelyet néha szeretteinknek okozunk?” – ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a válaszokat az előadás alkotói.

Amint Radu Afrim rendezőtől már megszokhatta a sepsiszentgyörgyi közönség, az előadás ezúttal is tele lesz humorral és játékossággal, érzékletesen szemléltetve azt, ahogyan a gyerekek képzelőereje kiszínezi hétköznapjaik szomorú valóságát. A színészek egy része több szerepet is játszik majd, gyerekként és felnőttként is megjelenik a történetben, vagy a gyerekek képzeletében megszülető jelenetek szereplőit alakítja – mesélte az új előadásról Dálnoky Réka, a rendező asszisztense.

Pass Andrea drámaíró, rendező, színháztörténész. 1979-ben született, Győrben nőtt fel. 2004-ben végzett a Veszprémi Egyetem színháztörténet szakán. 2007–2010 között a Pintér Béla Társulatban dolgozott rendezőasszisztensként, 2011–2012-ben a KOMA Társulat és a százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola drámapedagógusa, 2010-től a Szptunyik Hajózási Társaság rendezője, rendezőasszisztense volt annak megszűnéséig. Tavaly indította el DanteCasino nevű, fiataloknak szóló színházi projektjét.

Radu Afrim rendező a Beszterce-Naszód megyei Bethlenben született 1968-ban. 1995-ben szerzett bölcsészdiplomát román–francia szakon, majd színházi rendezést tanult a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen. A román színházi élet egyik fenegyerekének tekintik, aki a klasszikusok merész rendezői átdolgozásairól és rengeteg kortárs darab színpadra állításáról vált ismertté. Munkáinak egy része improvizációra épülő, úgynevezett „szerzői előadás”, melyeknek szövegét gyakran maga írja. Az Akárki (2013), Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél (2018) és az Amikor telihold ragyog a turkáló felett (2020) című előadások után a Napraforgó lesz a negyedik rendezése a Tamási Áron Színházban.

A produkció színpadra állításában a rendező közvetlen munkatársai voltak: Dálnoky Réka (rendezőasszisztens), Irina Chirilă (díszlet- és jelmeztervező), Flavia Giurgiu (koreográfus), Kónya-Ütő Bence (zeneszerző), Csomós Tünde Tímea (ügyelő), Gazda Szende (súgó). Előadók: Pál Ferenczi Gyöngyi, Gajzágó Zsuzsa, Szakács László, Erdei Gábor, Varsányi Szabolcs, Kónya-Ütő Bence, Korodi Janka, Benedek Ágnes, Vass Zsuzsanna, Pignitzky Gellért, Nagy-Kopeczky Kristóf, Csomós Tünde Tímea, Gazda Szende, Kovács Ibolya, Bartalis Szabolcs.

A bemutató után május 16-án, kedden, 17-én, szerdán és 25-én, csütörtökön lesz még műsoron az előadás a Tamási Áron Színházban.