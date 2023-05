A hagyományokhoz igazodva idén is erősen, lelkesen, színesen, és főképp hangosan indított a tizenhetedik kiadásához érkezett Háromszéki Diáknapok, mely mostanra a megye legnépszerűbb és legnagyobb diákvetélkedőjévé nőtte ki magát. Az előző kiadásokhoz igazodva a háromnapos vetélkedőkkel, kihívásokkal teli igencsak kalandos versenysorozat ezúttal is Sepsiszentgyörgy központjában rajtolt, a 16 csapatba tömörült, több mint 250 diák a kőszínpadnál csődült össze, „törzsi jelképeikkel”, látványosan és hangosan adva tudtul: vasárnapig övék a város.

Ötletes nevekkel, kreatív zászlókkal, viccesen-komoly egyenpólokban, ütős szlogenekkel, pár házi gyártmányú járművel, eszközökkel (tákolt, de működő gyerekkerékpár, poggyásszal terhelt falovacska, cigarettadoboz alakú molinó) alaposan felvértezett, felhőtlenül ünneplő, örvendő, nevető, hangos és boldog fiatalok fogadták a főtéren megfordulókat pontban délben. Amint eddig is, a „közönség” soraiban szülők is „megbújtak”, hogy láthassák, miként vág neki csemetéjük a kalandozásnak. A csapatok akárcsak korábban most is kitettek magukért már a névválasztás terén is, egymást érték a szó- vagy betűjátékkal faragott fantázianevek: Moneyfest, Csermelyszelidítők, Bitchka, Meraki, InKONGnito, Dandana, CowUsNah, TAGMEN, ManzArt, Mojito, miaszösz, DopAmigos, Fa Szamarak, Trippy Traka, PrinceAss, Gym-Tonik.

Amint az a kőszínpadnál kiderült összesen huszonöt csapat jelentkezett, de selejtezőt követően csak 16 vághatott neki a hétvégi kalandozásnak. Lévén, hogy minden egyes csapat 16 fős, így összesen több mint 250 diák méretkezik meg a három nap során sport, ügyességi, kulturális vetélkedőkben, összesen több mint 150 játékos feladatnak téve eleget. A déli harangszótól kísért indulásból idén sem maradt el a csapatok felvonulása, a diákok most is énekelve, jelszavaikat skandálva vették birtokba a városközpont utcáit.

Amint a főtéri felvonulás is megmutatta, a Háromszéki Diáknapok továbbra is teljes joggal tekinthető a legnépszerűbb diákokat vonzó rendezvényének, mely a kreatív, eredeti, megmérettetés-sorozat révén tökéletes közege a közösségépítésnek, csapatmunkának, és nem utolsó sorban a szórakozva tanulásnak.

Az előző évekhez hasonlóan a rendezvény a város különböző helyszínein zajlik, a sportvetélkedők a Vadász utcai sportcsarnokban, valamint a városi uszodában, majd szombaton a Szemerja közelében a 4-es kilométernél a csapatjátékoké a főszerep, vasárnap pedig a kulturális és művészeti feladatokon a sor. Az egykori Dohánygyárnak most is kiemelt szerep jut, idén is udvara ad otthont a gálának, ahol a háromnapos megmérettetés alapján legügyesebbnek bizonyult diákcsapata veheti át az elismerést, de díjazzák a legkiemelkedőbb KOBAKÉ (a Kovásznáról, Barótról, Kézdiváráhelyről érkező csapatok gyűjtőneve) csapatot. Díjat vehet át továbbá a legsportszerűbb csapat, illetve idén első alakalommal a legkörnyezettudatosabb, hisz idén éppen ez a diáknapok egyik kiemelt témája is.

A rendezvényt Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a keretében működő városi ifjúsági iroda, a Háromszéki Csillagösvény Egyesület szervezte.