Negyven tanuló mutatta be gasztronómiai tudását Bardócz Lívia és Páva Carmen Gabriela élelmiszermérnök irányítása alatt. Constantinescu Herman iskolaigazgató a megnyitón elmondta: „Ebben a tanévben a Mesterségek hete diáktoborzó rendezvénysorozatot zárjuk és a gasztronómiai kiállítást szakmai börzével ötvözzük, ezért hívtuk meg a cégek képviselőit is e rendezvényre. A diákok bemutatják az általuk elsajátított szakma egy részét: az alapanyagok beszerzését, azok ellenőrzését, az elkészítést, a felszolgálást, a tápanyagismereteket stb. A diákok, miután elvégzik a hároméves szakiskolát, beiratkozhatnak estibe gasztronómiatechnikus szakra, és utána akár egyetemre is mehetnek. Középkáderekre is nagy szükség van, és itt, Kézdivásárhelyen a vendéglők, panziók, üzletek és üzletláncok tele vannak aporos gyakorlatozókkal, aporos végzősökkel. Mi termeljük a munkaerőt már húsz éve” – mondotta az igazgató magyar és román nyelven, majd átadta a szót Bardócz Lívia aligazgatónak, aki arról számolt be, hogy a szakközépiskola jól felszerelt ebédlővel, új bárpulttal, korszerű konyhával rendelkezik, ahol a diákok teljes mértékben el tudják sajátítani a gyakorlati oktatást. Végezetül meghívta az iskola tanárait, tanulóit és a vendégeket – többek között a kászonújfalusi Tuzson János testvériskola küldöttségét –, hogy „közösen utazzanak az ízek világába” és kóstolják meg a diákok által feltálalt finomságokat.