Mit lehet kihozni egy vezeték nélküli fülhallgatóból? /X/

Olyan szintű szabadságot jelent, ami szinte leírhatatlan. De mi azért megpróbáljuk összefoglalni mindazt, amit érdemes tudni róla.

Vezeték nélküli fülhallgató: a szabadság megtestesítője

Amikor még csak vezetékes változatokat lehetett kapni, sokszor meggyűlt velük a bajunk. Beletettük a zsebünkbe őket, és amint újra elővettük, olyan volt, mintha valaki a zsebünkben összegubancolta volna a kábeleket. Ráadásul ha vastagabb ruhadarab alatt akartuk rejtve elvinni a zsebünktől a fülünkig a kábelt, biztos hogy valahol megakadt. Ezzel pedig a fejünk forgatásában korlátozott minket.

De mindezen bosszúságnak egy csapásra vége lett a vezeték nélküli fülhallgató megjelenésével! Onnantól kezdve megérezhettük az igazi szabadságot. Még csak magunknál sem kellett tartanunk a zenelejátszó eszközünket vagy a telefonunkat, elég volt csak szépen letenni valahova, és úgy mozoghattunk, ahogy akartunk. Nem csoda, hogy azonnal lecsapott rájuk mindenki, aki sportolt, vagy házimunka közben szeretett volna zenét hallgatni. Gyakorlatilag mindent jobb egy vezeték nélküli fülhallgatóval csinálni!

Kizárhatjuk vele a külvilágot

Egy kiváló aktív zajszűrővel rendelkező Bluetooth fülhallgató segítségével nagyon jól kizárhatjuk a külső zajforrásokat. Segítségükkel csak arra koncentrálhatunk, amire szeretnénk. A külső zajok nem fognak minket zarvarni, sem tanulás közben, sem akkor, ha kedvenc zenéinket hallgatjuk. De akkor is nagy segítséget jelent, ha telefonos meetingünk van a kollégákkal home office esetén.

Két legyet egyszerre!

Kiváló lehetőség egy ilyen kiegészítő arra, hogy egyszerre kétféle dologgal is haladjunk. Vannak ugyanis olyan tevékenységek, amik mellett bátran hallgathatjuk a kedvenc podcastünket vagy tanulhatunk nyelveket, inspirálódhatunk, de akár olyan tananyagokat is átvehetünk, amik hanganyag formájában érhetők el.

Úgy foglalkozhatunk önfejlesztéssel, hogy közben mással is haladunk. Például a házimunka során odafigyelhetünk a fülhallgatónkban szóló fontos információkra. Mosogatás, porszívózás, sepregetés, felmosás, teregetés, ez mind-mind alkalmas erre! De akár vezetés közben is eljárhatunk így, bár akkor érdemes csak az egyik fülünket erre használni, mert a másikra szükségünk lesz a biztonságos közlekedéshez!

A legjobb edzéseink lesznek!

Egy vezeték nélküli fülhallgató nagyszerű lehetőséget kínál számunkra testedzés közben is. Már írtuk is, hogy mekkora szabadságot ad. Ezt természetesen az edzőteremben is kamatoztathatjuk, vagy futás, kerékpározás és egyéb sporttevékenységek alkalmával.

Ha nem kellően motiváló, felpörgető az edzőteremben szóló zene, csak bedugjuk a vezeték nélküli fülhallgatónkat, és máris koncentrálhatunk! Sokkal többet ki tudunk így hozni magunkból!

Mint látható, számos esetben nagy hasznunkra lesz egy profi Bluetooth fülhallgató. (X)