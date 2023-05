Minden, amit az ipari ventilátorokról tudni érdemes /X/

A ventilátorok használatára nemcsak a háztartásokban, hanem az ipari területeken - gyárakban, üzemekben, szerelőműhelyekben, csarnokokban - is nagy szükség van. Természetesen ezeken a területeken nem használhatjuk azokat a változatokat, amiket otthon.

Helyettük az ipari használatra tervezett modelleket kell alkalmazni, hiszen azokat kifejezetten a speciális munkakörülmények figyelembevételével tervezték meg. A sajátos tulajdonságok, jellemzők, illetve műszaki paraméterek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy hatékonyan meg tudjuk oldani velük a légmozgást.

Ha még nem tudod, hogy honnan szerezd be őket, akkor figyelmedbe ajánljuk az Állványbázis.hu ipari ventilátor menüpontját. Itt ugyanis kivétel nélkül magas minőségű, megbízhatóan működő, márkás készülékeket találsz, amik garantáltan nem okoznak csalódást.

Mit nevezünk ipari ventilátornak?

Jellemzően azokat a készülékeket nevezzük ipari ventilátornak, amik kimagasló teljesítménnyel rendelkeznek, és amik ebből kifolyólag nagy mennyiségű levegő mozgatására képesek. Sok esetben a fix légtechnikai rendszerek részeként alkalmazzák őket, de vannak mobil típusok is, amik könnyen mozgathatóak egyik helyről a másikra.

Ezeket a ventilátorokat ipari környezetben használják például az élelmiszeriparban, az autóiparban vagy a vegyiparban. Ugyanakkor az építkezéseken, illetve a különböző felújítási munkák során is nagyon hasznosak lehetnek.

Miben különbözik a hagyományostól?

Az egyik legfontosabb különbség a hagyományos és az ipari ventilátorok között a teljesítmény. Az utóbbiaknak ugyanis sokkal nagyobb levegőmennyiséget kell mozgatniuk, arról nem is beszélve, hogy általában több időn keresztül kell tudni üzemelniük. Emiatt nagy teljesítményű motorokkal és lapátokkal vannak felszerelve.

Az ipari környezetben használt készülékeket robusztus kivitel jellemzi. Mivel speciális körülmények között működnek, ezért fontos, hogy strapabíró anyagokból készüljenek. Ilyen például az öntöttvas, az acél vagy az alumínium.

Az ipari ventilátorok különböző karbantartási lehetőségekkel rendelkeznek annak érdekében, hogy hosszú távon is megfelelően tudjanak működni. Sok esetben cserélhetőek a lapátok, illetve a szűrők. Emellett pedig a sebességük is jobban szabályozható, mint a hagyományos típusoké, és az irányváltás is sokkal precízebben oldható meg.

Milyen fajtái vannak?

Mivel nagyon sokoldalúan használják őket, ezért számos különböző kivitelben készülnek. Vannak például álló, falra vagy mennyezetre szerelhető típusok, de padlóventilátorok is léteznek.

Bízunk benne, hogy a cikkünk végére érve minden kérdésedre választ kaptál, ami az ipari ventilátorokkal kapcsolatban felmerült benned. Mindenképp olyan készüléket válassz, ami nagy teljesítménnyel rendelkezik, és magas minőségű alkatrészekből áll! Ha így teszel, akkor hosszú távon is elégedett leszel a döntéseddel. (X)