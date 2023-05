Hogyan állítsunk össze egy hidratálásra fókuszáló arcápolási rutint? /X/

Megfelelő hidratálás nélkül nincs feszes, üde arcbőr. A nedvességpótlás egy része belülről, vízfogyasztás formájában történik, de nem szabad megfeledkezni a külső hidratálásról sem, amit kozmetikumok segítségével végzünk. Szerencsére ma már rengeteg kiváló készítmény létezik, aminek a használatát be lehet építeni a mindennapos szépségápolásba.

Nézzük is meg, hogyan épül fel egy hidratálásra nagy hangsúlyt helyező alaprutin a 20-30 éves korosztály számára!

Reggeli készülődés: mélyhidratáló krémgél és fényvédő

A reggeli arcápolást mindig egy alapos lemosással kezdjük, majd a tiszta bőrre jöhetnek a különféle kozmetikumok. A Helia-D új Hydramax termékcsaládja csupa olyan készítményt tartalmaz, amelyek elsődleges célja a hidratálás és a kezdődő ráncok megelőzése.

A termékcsalád arca és nagykövete Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok úszónő és olimpikon, aki bár élete jelentős részét vízben tölti, mégis nagy hangsúlyt fektete bőre hidratálására. Zsuzsanna elfoglalt életvitele miatt kevés időt tud szánni a szépségápolásra, ezért számára fontos, hogy gyorsan és könnyen használható, ugyanakkor látványos eredményeket produkáló termékeket használjon.

A Hydramax mélyhidratáló krémgéljei is pontosan ilyenek, ezért ott a helyük a reggeli rutinban. Válasszuk ki a bőrtípusunknak megfelelő (normál, száraz vagy érzékeny) változatot, és vigyük fel az alaposan megtisztított bőrre!

Miután beszívódott, ne feledkezzünk meg a fényvédő használatáról, ugyanis az UV-sugárzás nemcsak nagymértékben öregíti, hanem szárítja is bőrt! Persze az éltető napfényre ettől függetlenül szükség van, de csak megfelelő védelem mellett élvezzük! Az 50 faktoros termékek e téren kifejezetten hatékonynak számítanak, még a nyári, erős napsütésben is.

Nappali felfrissülés: hidratáló arcpermet

Közelednek a nyári forró napok, amikor a bőrünk is megsínyli a kánikulát. Ám a melegben aligha kényelmes testes, nehéz krémeket használni, mikor amúgy is fokozottabban izzadunk. Ám a meleg levegő egyben szárít is, így a hidratálásról nem szabad megfeledkezni.

Ezért legyen nálunk egy flakon arcpermet, amit bármikor elővehetünk és felfrissíthetjük vele magunkat! A könnyed permet nem tömíti el a pórusokat és nem hagy zsíros érzetet, mégis kellő mértékben hidratál.

Esti gondoskodás: mélyhidratáló éjszakai krém

Egy fárasztó nap végén aligha van kellemesebb, mint venni egy lazító zuhanyt és lemosni az arcunkról az egész nap lerakódott szennyeződést. Ám mielőtt aludni megyünk, ne feledkezzünk meg az éjszakai arckrémről sem!

A Helia-D Hydramax éjszakai krémgélje háromféle hialuronsavval, hydromanillal, olajokkal és peptiddel segít feltölteni a bőrt nedvességgel és megelőzni a ráncokat. A krémet mindig az esti rutin záró lépéseként, az egyéb kozmetikumok után vigyük fel! Oszlassuk el és masszírozzuk be gyengéden, pár perc alatt beszívódik és érezhetően puhábbá, selymesebbé teszi a bőrt. (X)