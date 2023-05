Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma 19 órától és 17-én, szerdán 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Pass Andrea Napraforgó című darabját játssza Radu Afrim rendezésében.

HUMOREST. A Szomszédnéni Produkciós Iroda, Tóth Szabolcs és Bálint Ferenc Hatalmi arcok című, egész estét betöltő szórakoztató estjével lép fel május 19-én, pénteken 19 órától a Baróti Művelődési Házban. Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában kaphatók 35 lejért. Telefon: 0740 780 353.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László által rendezett Élni fogunk szabadon/Petőfi 200 című előadást Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 19 órától játsszák, 17-én, szerdán 13 órától ugyanott szervezett elő­adás; Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 18-án, csütörtökön 16 órától tartanak szervezett előadást. A vidéki elő­adásokra jegyek elővételben a művelődési házak jegypénztárainál kaphatóak.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN A LORD OF THE DANCE. A világ leglátványosabb táncegyüttese, a Lord of the Dance május 19-én, pénteken háromállomásos romániai turnéja során Sepsiszentgyörgyre érkezik. A 25 Years of Standing Ovations című lélegzetelállító előadásnak a Sepsi Aréna ad otthont. Jegyek korlátozott számban még válthatóak a iaBilet.ro hálózatában (a jegyárhoz hozzáadódik a jegyek kibocsátása után felszámolt illeték).

Kiállítás

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében május 17-én, szerdán 18 órától a Magyar Fotóművészek Világszövetségének 20. jubileumi éve kapcsán nyílik kiállítás. A belépés díjtalan.

FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Az Árkosi Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi kiállítótermében (Zeneház, Olt utca 6. szám) május 17-én, szerdán 18 órától Petre Străchinaru megnyitja Ioana Crăciun Dobrescu és Simion Crăciun festőművészek kiállítását. A tárlat válogatás Simion Crăciun (1956–2013) életművéből és Ioana Crăciun Dobrescu legújabb műveiből.

IKEBANAKIÁLLÍTÁS. Meghívnak minden virágkedvelőt május 20-án, szombaton 10 órától a sepsiszentgyörgyi Kiss Béla Ikebana Kör tavaszi kiállítására és a nyitónap műhelyfoglalkozásaira a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házba. A virágrendezéseket aznap 17 óráig, másnap 10–15 óráig lehet megtekinteni.

Zene

RÁKÁSZ GERGELY HÁROMSZÉKEN. Rákász Gergely koncert­orgonista Parádé és pompa című, legendás klasszikus műveket tartalmazó orgonakoncertjével 19-én, pénteken 19 órától Kovásznán a református templomban, 20-án, szombaton 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében, 21-én, vasárnap 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református templomban lép fel. Jegyek 40 lejért kaphatóak a rakaszgergely.hu/koncertek oldalon, illetve a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a kézdivásárhelyi Vigadóban.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól A kis hableány (magyarul beszélő), 17 órától A dzsungel könyve (románul beszélő), 18.15-től Gyönyörű sorscsapás (magyarul beszélő), 18.30-tól Ráadásszerelem (román feliratos), 20.15-től A galaxis őrzői: 3. rész (román feliratos), 20.30-tól Akkor éjjel (román feliratos).

Hitvilág

BÚCSÚ HARALYBAN. Ma 18 órától búcsút ünnepel a haralyi egyházközség, melyre mindenkit szeretettel várnak. A szentmise ünnepi szónoka ft. Márkus András őrkői plébános.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától A cigány kultúra: sztereotípiákról, sátoros-gábor szokásokról, beilleszkedésről címmel Isztojka Máté (Szentábrahám) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Horváth Imre-emlékszoba-avatás. Halálának 30. évfordulója alkalmából Horváth Imre-emlékszobát avattak a nagyváradi Léda Házban. ♦ A kis herceg. Antoine de Saint-

Exupéry legendássá vált hősének alakjával találkozunk a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház színművésze, Sosovicza Anna alakításában. ♦ Gyulai Líviusz-emlékkiállítás. A Baróton született grafikusművész és animációsfilm-rendező gazdag munkásságából Utazás címmel nyílt kiállítás a sepsiszentgyörgyi EMŰK-ben. A kivételes technikai és mesterségbeli tudásról, műveltségről tanúskodó grafikák, rajzok, könyvillusztrációk, animációs filmek fantasztikus utazásra, korok és stílusok közötti játékos kalandozásra invitálják a nézőket. ♦ Orbán Balázs újrafelfedezése. 133 éve hunyt el Orbán Balázs író, néprajzi gyűjtő, fotográfus.

Hol rontottuk el? – gyereknevelési szakelőadás

Gyereknevelés, a jól működő szülő-gyerek kapcsolat háttere, érzelmi intelligencia, közös akadályok leküzdése – ezekre a minden szülőt érintő kérdésekre ad választ az RMDSZ Háromszéki Nőszervezetének programja keretében Miklós Csongor pszichológus szakelőadása ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Isabella Boutique Hotel pincéjében (Olt utca 5. szám).

Röviden

NÉPI GYERMEKJÁTÉKOK SEREGSZEMLÉJE. Ma 9 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében Tágasságot nekünk is címmel tartják a népi gyerekjátékok seregszemléjét. A belépés díjtalan.

SZORGOS KEZEK. A sepsi­szentgyörgyi Szent József-

plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Bikfalván és Szentivánlaborfalván, szerdán Rétyen. Az üvegért 5 kilónként egy félliteres sört adnak.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy javítási munkálatok miatt május 17-én, szerdán 8–17 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a következő utcákban és helyszíneken: Sajtó utca, Ifjúság, Múzsák, Rövid és Egészség sétány, Benedek Elek, Testvériség utca, a Stadion utcában a Vadász és Benedek Elek utca közötti szakaszon, a Vállalkozói Inkubátorházban, a municípiumi stadionnál, a Szabó Kati Sportcsarnoknál, a Váradi József Általános Iskolában, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rendelőintézetének épületében. Amennyiben a szolgáltatás újraindításakor a vízellátásban hiányosságokat észlelnek, kérik, jelezzék panaszaikat a következő telefonszámokon: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

FORGALMI REND. Sepsiszentgyörgyön a Konsza Samu utca egyirányúvá vált a Váradi József utca felől a Kút tér felé.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 318 355). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).