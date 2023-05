Az egészségügyi rendszert folyamatosan fejleszteni kell

Tamás Sándor megyeitanács-elnök szerint soha nem lehetnek elégedettek, folyamatosan a javításon dolgoznak. Az egészségügyi rendszer három pilléren nyugszik: az infrastruktúra, azaz az épületek; a felszereltség, harmadikként pedig az ott dolgozók munkája, az empátia a gyógyítást végzők részéről. A megyei önkormányzatnál mindháromra igyekeznek odafigyelni.

Az elnök felidézte: a megyei önkormányzat 2010 végén vette át a megyei kórház fenntartását, az elmúlt tizenhárom év bebizonyította, hogy jobb gazdái az intézménynek, mint az állam volt. Tény, hogy a kórház mondhatni folyamatosan egy építőtelep, ám azt a legvehemensebb kritikusaiknak is el kell ismerniük, hogy sokat fejlődött az intézmény. Nem elég azonban csak a megyei sürgősségi kórházban gondolkodni, ha az egészségügyi rendszer fejlesztéséről van szó: a városi kórházak, valamint a családorvosi rendelők is ugyanazon ernyő alá tartoznak.



Megfelelő körülményeket vidéken

Az elmúlt öt-hat évben a megyei kórházban a sürgősségi esetek száma megduplázódott, tavaly 36 ezer esetet láttak el. Ennek egyik oka, hogy lazult az alapellátás, a vidéki család­orvosi rendszer. A megyei önkormányzat nem tud beavatkozni abba az országos rendszerproblémába, hogy a családorvosok száma folyamatosan csökken, kiöregednek, illetve kevesen választják ezt a szakterületet. Viszont a kórház vezetősége már több éve felhívta a figyelmet az alapellátási hiányosságok hatásaira, ezért indították útjára a megyei önkormányzat vidéki rendelők felújítását célzó programját.

Ez egy társfinanszírozású, pályázati rendszerű program – a helyi és a megyei önkormányzat egyenlő arányban járul hozzá a költségekhez –, melynek célja, hogy megfelelő körülmények biztosításával családorvosokat vonzzanak a vidéki településekre. Nagyon fontos, hogy legyen, aki az alapellátást meg tudja oldani, mivel, mint kiderült, az említett 36 ezer sürgősségi esetből nagyjából a fele olyan volt, amit háziorvosi szinten rendezni lehetett volna. Az orvosi rendelők felújítására, felszerelésére indított programban 2014-től mostanig 41 pályázat érkezett, ami 683 ezer lej hozzájárulást jelent a megyei önkormányzat részéről.



Városi kórházak

Kézdivásárhelyen és Baróton a helyi önkormányzatok tartják fenn a kórházakat, a kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórházhoz rendelt városi kórház, illetve a bodzafordulói egység a minisztérium közvetlen alárendeltségébe tartozik, fenntartásukért is a tárca felel.

A kézdivásárhelyi és baróti kórházaknak eddig is anyagi segítséget nyújtottak. Tamás Sándor felidézte: több mint egy évtizede az erdővidéki város kórházát a politikum mentette meg Cseke Attila minisztersége idején, ha akkor nem lépnek, bezárták volna, és az ingatlanok valószínűleg az előpataki egykori intézmény – az izomsorvadásos betegeket ellátó egység – sorsára jutottak volna. Baróton a bezárás elkerülése óta sikerült a szakemberek és a személyzet létszámát is növelni, illetve most egy társulási szerződéssel a megyei önkormányzat a beruházáshoz is hozzájárul.

Új létesítmények épülnek

A megyei kórház fejlesztése prio­ritás az önkormányzat számára. Jelenleg három nagy építkezés helyszíne a sepsiszentgyörgyi intézmény. A mások mellett a belgyógyászati osztálynak is otthont adó épület a legrégebbi, jelentős átalakítás alatt áll, jellegét megtartják, de bővítik is. Nagyrészt a szaktárca által finanszírozott beruházásról van szó, a költségek kilencven százalékát állja a minisztérium, a többit a megyei önkormányzat. András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint idén érkezett a legjelentősebb összeg erre a beruházásra, ebből két szárnyat be tud fejezni a kivitelező.

Befejezéshez közeledik az új sürgősségi osztály építése. Az új épületben háromszor nagyobb felület áll majd rendelkezésre, mint a jelenlegi helyen, a felszereltség pedig lehetővé teszi, hogy helyben el lehessen végezni mindazokat a vizsgálatokat, amelyekre a sürgősségre érkezőknek szükségük van. Lényeges továbbá, hogy a gyerek- és felnőttsürgősségeket elkülönítik. A beruházás költségeinek oroszlánrészét európai uniós forrásokból finanszírozzák, és ha minden jól alakul, az építkezés legkésőbb nyár közepére lezárul (a felszereléseket már megvásárolták). A beruházással még bőven határidőn belül vannak, mivel az év végéig kell lezárni – részletezte Tamás Sándor, valamint Henning László, a megyei önkormányzat alelnöke.

Épül az új tüdőkórház is. Ez azért kiemelten fontos, mert a megyében jelenleg csak egy ilyen működik, szintén a megyei kórház területén, egy olyan épületben, mely fiúárvaházként jött létre a 19. század végén, és teljesen alkalmatlan bármilyen egészségügyi célra. A tervek szerint az építkezés egy éven belül lezárul. A beruházást a fejlesztési minisztériumnak alárendelt Országos Beruházási Társaság (CNI) végzi. Eddig nem volt soha lehetőség arra a megyében, hogy a tüdőgyógyászatban a járóbeteg-rendelést és az osztályon való ellátást egy épületben biztosítsák, az új kórház létrejöttével viszont lesz, ráadásul úgy, hogy a két egység elkülönülten működik.

Nemrég döntöttek arról, hogy átadják a CNI-nek a terepet a járóbeteg-rendelő (poliklinika) bővítése érdekében. Ennek részeként egy stroke-központ is létesül.

Szintén a beruházások vonalán az Országos Helyreállítási Terv keretében pár épület energetikai hatékonyságának növelésére nyertek támogatást. Egy helikopter-leszállóhely kialakítását is tervezik a kórház területén, de ezzel érdemben azt követően tudnak foglalkozni, hogy a jelenlegi beruházások le­zárultak.

A szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése csak úgy lehetséges, ha lépést tartanak az orvosláshoz kötődő műszaki, technikai fejlődéssel is. Az előző pályázatokkal kizárólag a legújabb felszereléseket, eszközöket szerezték be a kórház számára, s így történik a jelenlegiek esetében is. A személyzet, szakemberi csapat is legalább ennyire fontos, s örömükre szolgál, hogy nagyon sok fiatal orvos dolgozik a megyei sürgősségi kórházban, mondhatni, egy teljes generáció cserélődött ki az elmúlt több mint tíz évben, illetve úgy gondolják, szemléletváltás is történt.

Lényeges az is, hogy országos, regionális fejlesztési stratégia nincs, s ebben a közegben kell tervezni. Voltak, vannak és lesznek komoly rendszerszintű problémák, melyek sokszor hátráltatják a fejlesztéseket, és feltételezhetően a jövőbeni hiányosságok még súlyosabbak lesznek, ezért próbálják megjósolni a várható akadályokat, és az elképzeléseket úgy alakítani, hogy az a szolgáltatásaikra rászorulókat ne érintse hátrányosan.