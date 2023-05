Aranyos ígéretek

Tévedtek azok, akik azt hitték, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR (nevüket aranynak is lehetne fordítani) csak cirkuszol, uszít, lázít és köpköd, mert ezek komolyan készülnek a kormányzásra. Aranyos kormányprogramjuk is van, és még az is megtörténhet, hogy megnyerik a következő választásokat.

A választópolgárok már rég megszokták, hogy az AUR-nál komolyabbnak tekintett pártok sem tartják be adott szavukat, és mégis rájuk szavaztak. Az AUR mostani mesés programját látva miért ne mondanák azt, hogy őket választják, mert ha annak, amit ígérnek, csak a töredékét váltják be, máris jól járnak. Ha nem nyernek, akkor az 1990-es évek bányászjárásai mintájára szervezhetnek egy AUR-járást Bukarestbe, hogy rendet teremtsenek, és megbuktathatják a regnáló kormányt is, mert láthatjuk, hogy rengeteg harcias embert tudnak összeverbuválni.

A kormányprogramot a pártvezér George Simion mutatta be egy nappal azután, hogy egy köpködős cirkuszban a parlamentnél a párt szimpatizánsai is bemutatkoztak.

De lássuk, mit akarnak megvalósítani. Az Újjáépítjük Romániát című 15 pontos programjuk szerint tíz év alatt az életszínvonal Romániában eléri az európai átlagot. (A végén még elkerüljük Európát.) Tény, hogy az AUR nagy elődei nyomdokaiba lépett, és olyan (rabló)meséket írt a programjába, amilyeneket korábban például a nagyromániás C. Vadim Tudor talált ki. Ilyenek az újramelegített ötletek, például az újraállamosítás vagy a néptörvényszékek létrehozása, amelyek a stadionokban rendeztek volna nyilvános kivégzéssel egybekötött büntetőpereket, vagy a bíróságokon népi ülnökök ítélték volna el az álnokokat, akik kárt okoztak az országnak.

Lássunk csak néhány cseppet az ígéretek tengeréből.

A minimálbért 5000 lejre emelnék négy év alatt. Az OMV-Petromot újraállamosítanák, akárcsak több más, jelenleg magánkézben lévő vállalatot is. Biztosan azért, mert mindenki haragszik az osztrák OMV-re, amiért az osztrákok akadályozzák a schengeni övezetbe való felvételünket. És ha a miénk lenne ismét a Petrom, akkor biztosan olyan olcsó lenne az üzemanyag, mint sehol máshol Európában.

Románia megőrzi energetikai függetlenségét, és így vígan használhatjuk majd tovább a szenet, gázt, kőolajat. De más nagy külföldi cégeknél is szeretnék elérni, hogy azokban a román állam többségi tulajdonos legyen. Az Önálló Beruházási Alap foglalkozik majd Románia természeti kincseinek adminisztrálásával, és azzal, hogy a kulcsfontosságú ipari ágazatok beruházásaiban az emberek részvényesek lehessenek. (Majd úgy lesz, mint régen: miénk lesz a gyár, mi zsákmányoljuk ki magunkat, és ha nem dolgozunk rendesen, kirúgjuk magunkat a saját gyárunkból). A nemzeti vonal fog dominálni a kultúrában. (Jaj lesz a magyaroknak?)

Băsescu régi álmát is megvalósítják a 300-as létszámú parlamenttel. Egy karcsú és hatékony kormányt akarnak vezetni (ezt mostanára minden párt megígérte már), maximum 12 miniszterrel és 50 államtitkárral. A közrendet fenntartó intézményeket egyetlen hivatalba vonnák össze. Nem mondják, mi történne a kezük alatt a hét titkosszolgálattal, de gondolom, ahhoz nemigen nyúlnának: a tagság munkahelyét ugyan minek is bántanák... ahogy azt sem tudni, hogy egy ilyen karcsúsított intézményrendszerben hol juttatnának zsíros állásokhoz megannyi sógort és komát.

A falvakat újra benépesítik, „egylejes házakat” adnak a hazatelepülőknek. Az iskolai egyenruha viselését kötelezővé teszik. Azt is tervezik, hogy minden 18 és 22 év közötti román állampolgár részt vesz majd egy három hónapos katonai kiképzésben, vagy közhasznú munkát kell végeznie egy nonprofit cégnél. Csak úgy mellékesen megállítják a népességfogyást is. Megyei kórházakat építenek (akárcsak a többi párt tette, de biztosan sokkal többet, mint amennyit azok ígértek), mert legrosszabb esetben is 15 megyéből áll majd az ország. És szintén építenek egy rakás autópályát, összekötve az ország régióit. (Régi jó ígéret ez is.)

Láthatjuk, hogy bőven megtalálhatók benne azok a szólamok, amelyeket más pártok is mindig hangoztattak.

Aki elolvassa az egész programot, biztosan rájuk szavaz. Annyi minden van benne, hogy attól félek, a többi párt is inspirálódik majd, nehogy lemaradjanak az ígérgetésben, és a végén nem tudjuk eldönteni, hogy melyiket válasszuk.

Borítókép: Facebook / George Simion