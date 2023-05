A Szent Mihály-hegyi templom európai uniós alapokból újul meg, a beruházás értéke közel hétmillió lej, a kivitelezést november 30-ig be kell fejezni. Úgy tűnik, ez lehetséges: a templom hajója visszakapta eredeti pompáját, terepszemlénk idején a szentélyben dolgoztak a munkások. Az orgona karzata egyelőre üres: a hangszerek királyát – amely felújításon esett át – még nem szerelték fel. Nemcsak a szentélyben, hanem a haranglábon is dolgoznak a munkások: az állványzattal körülölelt, a templomot körülvevő várfalból kiemelkedő, különálló építmény is várja, hogy új köntösbe öltözhessen. A két bástya körül is állványzatot húztak fel, az egyikbe benéztünk, ki van takarítva.

A templom udvarán két régész dolgozott egy pár méter hosszú szelvényben, régi sírokat tártak fel. Elmondásuk szerint a terület majdnem minden négyzetméterén találtak emberi maradványokat, a mostani szelvényben a koporsók körvonalai is jól kivehetőek. A sírok kora 150–400 évre tehető, pontosan nem lehet azonosítani, mivel nem találtak olyan kísérőanyagot, amely segítene a kormeghatározásban. Korábban találtak két Zsigmond korabeli érmét is, azok 15. századiak. Amint arról korábban beszámoltunk, a várfalon belül osszárium (csontkamra) is előkerült többtucatnyi ember összegyűjtött maradványaival.

Az értékes műemlék épület felújítására Lemhény és Kézdialmás közösen pályázott, projektvezető az előbbi község.