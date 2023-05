A rendezvény ünnepélyes megnyitójára tegnap reggel az Atrium Szálloda éttermében került sor. A három országból érkezett tanulókat és kísérő tanáraikat elsőként Zoller Katalin, a tanítóképző tanára, majd Deák Magdolna iskolaigazgató köszöntötte. „Különösen fontosnak tartom e találkozásokat most a közös projektek szempontjából is. Mindannyian tapasztaljuk, egymás bántása, elítélése legtöbbször abból fakad, hogy nem ismerjük és nem értjük eléggé egymást. Az Európai Unió Erasmus+ programjai ebben is segítenek, egymás kultúrájának, szokásainak, gondolkodásmódjának a megismerése által egymás elfogadásához járulnak hozzá. Hiszen, akik megtanulják egymást értékelni, eszükbe sem jut egymást bántani” – hangsúlyozta az iskolaigazgató.

Ezt követően a program résztvevőit Jakab István Barna, a megyei tanács alelnöke, Bálint Olga, a Szentkereszty Stephanie Egyesület elnöke, a Kézdivásárhelyi Közösségi Szolgáltatási Komplexum igazgatója, Deme Ildikó, a tanítóképző projektvezetője, Bardosi Zsuzsa magyarországi angoltanár, a projekt koordinátora, valamint Leonor Neves Alves portugáliai és Yasemin Ozlem Dumaz törökországi programvezető köszöntötte angol nyelven. A megnyitón Biszak Beáta, a tanítóképző diákja magyar és angol nyelvű éneket adott elő. A kávészünet után a csapatok kialakítása és csapatösszerázó játékok következtek, majd az Ady Endre utcában lévő elhelyezési központot látogatták meg, és megtekintették a tanítóképzőt. A találkozón sorra kerülő tevékenységek a bántalmazás elleni fellépéssel kapcsolatosak, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztését célozzák oly módon, olyan tevékenységekkel, amelyek segítenek megelőzni a bántalmazást. A találkozó ideje alatt a résztvevők többek között meglátogatják az Incze László Céhtörténeti Múzeumot, a törcsvári kastélyt, Bálványosfürdőt, a Szent Anna-tavat és a Mohos tőzeglápot. Az Erasmus+ program csütörtök este a Benke-kúria Anna-kertjében erdélyi magyar népi táncok bemutatásával és diplomaosztó záróünnepséggel ér véget.