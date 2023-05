Magyarország és Erdély címeréről szakmai kongresszuson

Az országos kongresszus az előző után öt évet váratott magára, ezúttal 75 előadás hangzott el, és volt egy angol nyelvű címertani szekciója is. Utóbbin németországi, bulgáriai, macedóniai, magyarországi heraldikusok mellett néhány hazai is angol nyelven tartott előadást, köztük a háromszéki szakember is, aki az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején használt címerek változásait mutatta be, kitérve a Kossuth-bankók és bélyegtervek címereire is.

Szekeres Attila István korábban, április 27-én a Moldovai Köztársaságban szervezett 17. Heraldikai Szimpóziumon hasonló témával jelentkezett, Erdély címerének megjelenítése a 16. és 17. század fordulóján címmel tartott előadást. (m. i.)