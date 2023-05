Véglegesítették a SepsiBook programját

A május 25. és 28. között sorra kerülő rendezvényen több mint harminc hazai és magyarországi kiadó vesz részt. A 2. SepsiBook négy nap alatt több mint kilencven irodalmi, könyves, zenés programnak és kiállításnak ad otthont. Három helyszínen, a Porondon, a Köröndön és a Konferenciateremben zajlanak a beszélgetések, a tinédzsereket a Grundon várják, míg a gyerekeknek szóló foglalkozásokat a játSZÓtéren tartják. A rendezvény helyszíne a Sepsi Aréna, az ott zajló programokra a belépés ingyenes, a szervezők a helyszínre buszjáratokat biztosítanak. A 2. SepsiBook május 25-én, csütörtökön 11 órakor kezdődik, gyerek- és ifjúsági programok, rendhagyó irodalomórák, könyves foglalkozások zajlanak, délután 5 órakor tartják a SepsiBook hivatalos megnyitóját. Május 28-án, vasárnap 10 órától kóstolóval egybekötött könyvbemutatón ismertetik a Ferencesek főztje című szakácskönyvet, majd Tompa Gábor rendező interjúkötetét mutatják be. A Köröndön, a konferenciateremben és a standoknál is folyamatosan zajlanak a találkozások, könyvbemutatók, dedikálások. A Grundon a Bod Péter Megyei Könyvtár szervezésében szószövő(de), olvasmány­ajánló könyvlabor, versidéző interaktív játék zajlik. A játSZÓtéren kézműves-foglalkozásokra várják a legkisebbeket, és gyermekfelügyeletet is biztosítanak. A teljes program elérhető a sepsibook.ro oldalon. (sz.)