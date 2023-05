Az összejövetelen Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke köszöntötte a nemrég hazatért Markó Attilát, majd szólt a szövetség működését meghatározó elvekről. Harcostársat nem hagyunk ki, aki bírja a gyűrődést, az álljon mellénk, munkát osztunk nem pozíciót, a fiatalokkal a szekeret együtt húzva próbáljuk ki egymás erejét – sorolta többek között az elnök. Majd kitért arra, hogy az elmúlt közel húsz évben bizonyítást nyert: az Antal Árpáddal kötött barátság a város és a megye fejlődésének javára vált.

Beszámolójában Antal Árpád kiemelte: kisebbségben élőkként belénk ivódott, hogy a cselekvéseknek tárgyai vagyunk, nem alakítói, emiatt elfelejtettünk néha hinni magunkban. A legnagyobb feladat éppen ezért átprogramozni gondolatainkat, elhinni, hogy készek vagyunk magunk irányítani sorsunkat. Felidézte a korábbi választások eredményeit, a 2007-es mélyponttól kezdődően, amikor Sepsiszentgyörgyön az európai parlamenti választásokon az RMDSZ mindössze 30 százalékos eredményt ért el Tőkés Lászlóval szemben, és még ennél is alacsonyabb, 16 százalék volt azok aránya azoknak, akik a szövetség álláspontját követték a Traian Băsescu államfő leváltásáról szóló népszavazáson. A helyi tanácsban még 2008-ban is felülmúlta őket a Magyar Polgári Párt, 2012-ben aztán megmutatkozott a fordulat, és azóta töretlen az RMDSZ többsége az önkormányzatban. Terveiről szólva kiemelte: a cél az, hogy 2030-ra Sepsiszentgyörgy legyen az 50 ezres városok között a legélhetőbb romániai város. „Azért dolgozunk, hogy azok, akik többet dolgoznak, és többet akarnak, itt biztonságos otthonra leljenek, hogy itthon a kisvárosok nyugalma mellett a nagyvárosok minőségi szolgáltatásait kapjuk, hogy Sepsiszentgyörgy maradjon meg a legnagyobb magyar többségű városnak, ahol békességben élnek egymás mellett a különböző nemzetek. Azt is vállaltuk, hogy Sepsiszentgyörgy lesz Székelyföld legdinamikusabban fejlődő városa. Azért dolgozunk, hogy sepsiszentgyörgyinek lenni minőséget jelentsen” – fogalmazott, kiemelve: „nekünk nemcsak felelősségünk, de szívügyünk is Sepsiszentgyörgy”.

Miklós Zoltán sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselő beszámolt a maga és kollégái munkájáról a törvényhozásban, továbbá a közösségi konzultációban szerzett tapasztalatairól is szólt. Mint kiemelte: számára elsődleges fontosságú, hogy a magyar önkormányzatok munkáját segítse és minél több költségvetési forrást juttassanak a magyarlakta településekre.

A küldöttgyűlésen a résztvevők megválasztották a szabályzatfelügyelő, az etikai és fegyelmi, illetve az ellenőrző bizottság tagjait is.