50 éves a csernátoni Haszmann Pál Múzeum

Május 20-án, szombaton ünnepli fennállásának fél évszázados jubileumát a csernátoni Haszmann Pál Múzeum. Az ünnepség programja: 15 órától a Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar nyitókoncertje; 15.30-tól köszöntők, ünnepi beszédek: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Bereczki Ibolya, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója; ezt követően Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus megnyitja a Haszmann Pál Múzeum megújított intézménytörténeti kiállítását; 16 órától Okkal teremtve – szabadtéri kiállítás Virág Ágota fotóiból, megnyitja Kátai Jocó fotóművész és Dimény H. Árpád költő; 16.15-től a baróti Bujka Énekegyüttes és a kézdivásárhelyi Finom zenekar népzenekoncertje; 17 órától a csernátoni Szakajtó gyermek-néptáncegyüttes előadása Kocsis Hunor és Fákó Alpár vezetésével; 17.20-tól a Haszmann Pál Múzeum bútorfestő, nemezelő és tojásíró szakkörének kiállítását megnyitja Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus; 17.30-tól a Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar zárókoncertje. A rendezvény ideje alatt retróautó-kiállítás tekinthető meg a múzeumkertben és kézműves műhelyekben alkothatnak az érdeklődők.

Kiállítás

EMŰK. Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban május 19-én, pénteken 18 órától Bordás Beá­ta művészettörténész, a kiállítás kurátora megnyitja Benczédi Ilona szobrászművész kiállítását.

IKEBANAKIÁLLÍTÁS. A sepsiszentgyörgyi Kiss Béla Ikebana Kör és a Kónya Ádám Művelődési Ház május 20–

21-én megrendezi a Kiss Béla emlékére szervezett hagyományos tavaszi ikebanakiállítást. A kiállítást szombaton 10 órakor nyitják meg a művelődési ház udvarán, az ’56-os Parkban (rossz idő esetén a nagyteremben).

Színház

REFLEX5. A Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál ötödik kiadásának második modulját május 21–26. között szervezi a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Május 21-én, vasárnap 19 órától a belga Ultima Vez társulat Traces (Nyomok) című elő­adását láthatják. Rendezés, koreográfia: Wim Vandekeybus. Az előadás 16 éven felüli nézőknek ajánlott. 21 órától közönségtalálkozó a színház előcsarnokában.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. Az Ivácson László által rendezett Élni fogunk szabadon/Petőfi 200 című darabot Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban ma 16 órától szervezett előadáson játsszák.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN A LORD OF THE DANCE. A világ leglátványosabb táncegyüttese, a Lord of the Dance május 19-én, pénteken háromállomásos romániai turnéja során Sepsiszentgyörgyre érkezik. A 25 Years of Standing Ovations című táncprodukciójuknak a Sepsi Aréna ad otthont. Jegyek korlátozott számban még válthatóak a iaBilet.ro hálózatában (a jegyárhoz hozzáadódik a jegyek kibocsátása után felszámított illeték).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Super Mario Bros.: A film (románul beszélő), 16.30-tól Mavka, az erdő őrzője (magyarul beszélő), 18 órától Larry (magyar filmdráma), 18.15-től Könyvklub: A következő fejezet (román feliratos), 20 órától Amitől félünk (román feliratos), 20.15-től A galaxis őrzői: 3. rész (magyarul beszélő).

Zene

ÜVEGHANG AKADÉMIA. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében az Üveghang Akadémia zenei ismeretterjesztő képzés újabb előadására ma 19 órától kerül sor a Park vendéglő Di Stefano termében. Az előadás központi témája Moldva újrafelfedezése, a meghívott előadók Ségercz Ferenc (furulya) és barátai: Kelemen István (hegedű), Csibi Szabolcs (kobza) és Péntek Zsuzsa (ének). Az estet táncház zárja a vendéglő teraszán.

KAMARAZENE. Ma 19 órától esti kamarazene-koncertre hívja a közönséget a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes – Molnár Tibor (első hegedű), Lokodi Károly (másodhegedű), Molnár József (brácsa), Zágoni Előd (cselló) – az Árkosi Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi koncerttermébe (Zeneház, Olt utca 6. szám). Műsoron Ludwig van Beethoven híres alkotása: B-dúr vonósnégyes, op. 130 a Nagy fúgával. A jegy ára 20 lej, előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

RÁKÁSZ GERGELY HÁROMSZÉKEN. Rákász Gergely koncert­orgonista Parádé és pompa című, legendás klasszikus műveket tartalmazó orgonakoncertjével 19-én, pénteken 19 órától Kovásznán a református templomban, 20-án, szombaton 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében, 21-én, vasárnap 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Gyöngy­virág utcai református templomban lép fel. Jegyek 40 lejért kaphatóak a rakaszgergely.hu/koncertek oldalon, illetve a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a kézdivásárhelyi Vigadóban.

Pallérozó

Nyereményjátékunkon Rákász Gergely koncertorgonista május 19-i kovásznai koncertjére páros belépőt nyert Vajna Éva (Kovászna), Süket Irén, Bálint Gyöngyi és Domokos Ernő Attila (Sepsiszentgyörgy), a május 20-i kézdivásárhelyi koncertre Kertész Krisztina, Csősz Gyula, Rácz Edit és Simon Patakfalvi Mária (Sepsiszentgyörgy), a május 21-i sepsiszentgyörgyi koncertre pedig Bíró Rózsa, Gábor Emil, Máthé Hajnal és Nagy Csilla (Sepsiszentgyörgy). A nyereményeket munkanapokon 9–15 óráig a szerkesztőség titkárságán lehet átvenni. Gratulálunk a nyerteseknek, tartalmas szórakozást kívánunk!

Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

Május 19-én, pénteken 10 órától a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központja második alkalommal szervezi meg az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia XXVI. agrártudományi szekcióját. Három tagozaton (Agrár- és erdészettudományi, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészet-tudományi) 29 előadásra kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 50. szám alatt.

Tudástár

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében május 18-án, csütörtökön Balázs Réka és Pap Adolf családterapeuták, valamint György Andi Komsa, az Apahatás című könyv szerzője Apahatás egy életen át címmel tart előadást a pszichológia és a művészet megközelítéséből. A belépés díjtalan.

Kicsengetés

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium udvarán május 20-án, szombaton 9 órakor kezdődik a végzős diákok ballagási ünnepsége.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–14 óráig Árkoson szünetel az áramszolgáltatás.

ELZÁRJÁK AZ IVÓVIZET. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a Sepsiszentgyörgyön tegnapra tervezett javítási munkálatokat május 19-re, péntekre halasztották, tekintettel arra, hogy a negyedik osztályos diákok képességfelmérő vizsgán vesznek részt. Pénteken 8–17 óráig az ivóvíz-szolgáltatás a következő utcákban és helyszíneken szünetel: Sajtó utca, Ifjúság, Múzsák, Rövid és Egészség sétány, Benedek Elek, Testvériség utca, a Stadion utcában a Vadász és Benedek Elek utca közötti szakaszon, a Vállalkozói Inkubátorházban, a municípiumi stadionnál, a Szabó Kati Sportcsarnoknál, a Váradi József Általános Iskolában, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház rendelőintézetének épületében. Amennyiben a szolgáltatás újraindításakor a vízellátásban hiányosságokat észlelnek, kérik, jelezzék panaszaikat a következő telefonszámokon: 0744 326 104 vagy 0267 315 393.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Komollón és Bitán, pénteken Egerpatakon és Szacsván.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (telefon: 0267 318 355). Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár a szolgálatos.