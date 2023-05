A Diesel és a Gant ruháinak tartós vonzereje /X/

A Diesel, amely az olasz stílus motorját hozta el hozzánk

A Diesel márkát Olaszországban alapították a hetvenes években. Pont abban a korszakban, amikor az amerikai szabadságérzet, és a kapitalizmus szele megcsapta Európa határait. A Diesel nem véletlenül farmerekkel kezdte tehát a pályafutását, ami rendkívül népszerű lett mindenki körében. Nagy szó volt akkoriban az, hogy olyan farmermárka található a jól ismert divatmárkák között, amely nem amerikai – vagyis nem annyira nehezen megszerezhető. A Diesel európai volt, és az európai igényeknek megfelelően csodás stílusú nadrágokat készített, ami természetesen minőségében is hozta az amerikai márkák strapabíróságát és elnyúzhatatlanságát. Már csak emiatt sem véletlen, hogy a Diesel már ikonná vált. Igaz, azóta jócskán gyarapította a kínálatát. Ma már mindenféle ruhával foglalkozik, köztük stílusos sneakerekkel, sportcipőkkel is. Ugyanakkor az elegáns vonal sem áll távol tőle. A Dieselnek ugyanúgy vannak csinos chelsea csizmái, elegáns oxfordjai, mint bármely más márkának. Ezért aki szeretne a márkától kicsit többféle terméket választani, megteheti. A Diesel ebből a szempontból mára eléggé kiterjedt kínálattal rendelkezik. Például érdemes a csodaszép és elegáns magassarkúit megtekinteni, amelyek között sok eco bőrből készült. Vagyis a márka láthatóan ad a környezetvédelemre, ami az eco bőr széles felhasználásából is látható.

Gant – svéd profizmus ruhákba öntve

A Gant eleinte ingeket gyártott, azonban idővel kiterjesztette a kínálatot mindenféle ruhára és cipőre. A márka lassan több mint száz éves múltja alatt pedig bőven volt ideje arra, hogy tökélyre fejlessze a legkényelmesebb cipőket, és megtalálja a legminőségibb anyagokat. Ez pedig tisztán látható a mindig divatos Gant ruháin és cipőin. Szinte már első ránézésre is igényes, stílusos formákat látunk még egy szimpla Gant pólónál is. A márka ugyan amerikai gyökerű, de mégis híres a skandináv minimalista eleganciájáról, ami mindig megmutatkozik a modelleken. Például elég megnézni egy klasszikus Gant sneakert. Semmi cicoma, semmi túlzásba esés, csak annyi amennyi kell. Ez a minimalizmus pedig tökéletes arra, hogy a Gant cipői sneaker formájukban is jól mutassanak akár már egy félelegánsabb ruhához, vagy a férfiak esetén elegáns zakóhoz is. Ezek a cipők egyszerűen elegánsak, és nehéz is ezt csak úgy letagadni. A Gant egyedi stílusvezetése sokaknak talán szigorú lehet kicsit, viszont mindegyik formájában örök darabokat alkot. Oly annyira, hogy nem is nagyon csábul el a fast fashion átmeneti sziporkáitól. Megtalálhatóak benne a legfontosabb divatelemek, a sajátos dizájnnal keveredve, ez tény. Viszont ne várjuk el, hogy az évente változó trendi színek és formák minden darabja fellelhető lesz a Gantnál. Itt olyan modelleket kapunk, ami húsz év múlva is divatosnak fog számítani. Pont ez az, amitől a skandináv szellemiségben tervezett ruhák nagyszerűek.